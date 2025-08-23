«Ковентри» Лэмпарда разгромил «КПР» в Чемпионшипе – 7:1. В прошлом туре было 5:3 с «Дерби Каунти»
«Ковентри» Фрэнка Лэмпарда забил 12 голов в двух матчах Чемпионшипа.
Команда под руководством экс-полузащитника «Челси» дома разгромила «Куинз Парк Рейнджерс» в 3-м туре Чемпионшипа со счетом 7:1. Пять мячей «Ковентри» забил в первом тайме.
В прошлом туре команда Лэмпарда обыграла на выезде «Дерби Каунти» со счетом 5:3. В первом туре была ничья с «Халлом» (0:0).
После трех туров «Ковентри» занимает 3-е место в турнирной таблице с 7 баллами. Лидируют «Сток Сити» и «Мидлсбро» с 9 очками.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Спортс’‘
