«Ковентри» Лэмпарда разгромил «КПР» в Чемпионшипе – 7:1. В прошлом туре было 5:3 с «Дерби Каунти»

«Ковентри» Фрэнка Лэмпарда забил 12 голов в двух матчах Чемпионшипа.

Команда под руководством экс-полузащитника «Челси» дома разгромила «Куинз Парк Рейнджерс » в 3-м туре Чемпионшипа со счетом 7:1. Пять мячей «Ковентри» забил в первом тайме.

В прошлом туре команда Лэмпарда обыграла на выезде «Дерби Каунти » со счетом 5:3. В первом туре была ничья с «Халлом» (0:0).

После трех туров «Ковентри » занимает 3-е место в турнирной таблице с 7 баллами. Лидируют «Сток Сити» и «Мидлсбро» с 9 очками.