Пиняев об игре Батракова: «Никогда не делает лишних движений, не передерживает мяч. Все – в одно-два касания. Главное, чтобы кто-то из нас уехал в Европу»

Сергей Пиняев высказался об игре Алексея Батракова – одноклубника по «Локомотиву».

— В чем главный секрет Батракова?

— Все гениальное просто. Если вы посмотрите, как он играет, то все поймете. Он никогда не делает лишних движений, никогда не передерживает мяч. Все делает в одно-два касания. Вот вы сможете понять, что Леша делает какие-то финты? Я думаю, нет. Но получается ли у него быть эффектным и эффективным? Да.

— Кто раньше уедет в Европу – ты или Батраков?

— Главное, чтобы просто кто-то уехал, — сказал вингер «Локомотива».