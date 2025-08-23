Трамп о ЧМ-2026: «Он станет крупнейшим и самым сложным комплексом мероприятий в истории спорта»

Дональд Трамп высказался о проведении чемпионата мира в США.

ЧМ-2026 пройдет в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля следующего года. Жеребьевка турнира состоится 5 декабря в Центре исполнительских искусств имени Джона Ф. Кеннеди в Вашингтоне.

«Для меня огромная честь провести это глобальное мероприятие и пригласить эту невероятную группу людей и этих невероятных спортсменов – лучших спортсменов мира – в культурный центр столицы нашей страны.

Чемпионат мира-2026 станет крупнейшим и самым сложным комплексом мероприятий в истории спорта. Кеннеди-центр даст ему феноменальный старт и будет вовлечен», – сказал президент США.

Трамп о приглашении Путина на ЧМ: «Он очень хочет присутствовать здесь. Он был очень уважителен ко мне и нашей стране, но не очень – к другим»

Трамп о ЧМ-2026: «Могу сыграть – я очень хороший спортсмен и отлично выгляжу в шортах! Вижу, какие деньги зарабатывают футболисты»