«Круговой постоянно бубнит: «Для чего это? Это не надо!» Но потом он первый будет пахать». Тренер ЦСКА по физподготовке о защитнике
Тренер ЦСКА по физподготовке рассказал о реакции игроков на нагрузки.
«Футболисты всегда бубнят. Это везде. Такая наша профессия. Люди не любят человека, который тебя заставляет делать то, что ты не хочешь, поэтому такое отношение к тренеру по физподготовке у футболистов. Нужно находить подход для каждого игрока. Бубнят, но как будто шутят.
Круговой постоянно бубнит: «Для чего это? Это не надо!» Но потом он первый. Поэтому пусть будут такие, которые бубнят, но потом они будут пахать первыми», — сказал Хавьер Нойя.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Матч ТВ»
