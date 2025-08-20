Круговой о новой роли в ЦСКА: «У меня один из лучших периодов в карьере, мне интересно атаковать. Сказал Челестини, что могу играть на нескольких позициях, хотя Семак лишь раз ставил меня латералем»

Данил Круговой очень доволен новой ролью в ЦСКА при Фабио Челестини.

Главный тренер армейцев использует левого защитника на обоих флангах атаки.

«Я переживаю один из лучших периодов в карьере. Это из-за смещения позиции в сторону атаки.

Когда Челестини только появился в команде, мы поговорили с ним, и я сказал Фабио , что могу играть на нескольких позициях, хотя до этого везде был левым защитником, и только один раз Семак ставил меня правым латералем.

Мне очень интересно атаковать и я очень хочу приносить команде пользу и использовать моменты, которые у меня есть», – сказал Круговой в выпуске на ютуб-канале «О, Родной Футбол!»