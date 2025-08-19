Лепехин о ЦСКА: «Круговой лучший там, сейчас он лучше Сантоса – а сидел бы в «Зените» за спиной бразильца. Кисляк – открытие, я давно не получал такого удовольствия от игрока»

Константин Лепехин впечатлен молодыми футболистами ЦСКА.

– Мне кажется, хорошие шансы побороться за титул в этом сезоне у ЦСКА. Вообще, команда нравится. Она и в прошлом сезоне была хорошая. Мне импонируют команды, у которых сильная оборона. У ЦСКА с этим все в порядке было. Сейчас, правда, защитник Роша ушел. Вратарь у них сильный, какого бы возраста он ни был. И, конечно, надо отметить прогресс отдельных игроков. Настоящее открытие для меня – опорный полузащитник Матвей Кисляк . Сколько ему – 19, 20?

– 20 недавно исполнилось.

– Ну просто человек не по годам зрелый, показывает солидный футбол и по мысли, и по объему, и по качеству исполнения элементов. То, что может придумать, – исполняет ногами и на скорости. Давно не получал такого удовольствия, глядя на игру отдельного футболиста. Не знаю, надолго ли его хватит, как пройдет его карьера, но сейчас Кисляк играет здорово. Видно, что парень правильный, скромный, в то же время себя в обиду не даст. Заряжен, активен, уверен в себе.

Второй, кто обращает на себя внимание, – форвард Глебов . В прошлом сезоне его выпускали на пять минут, сейчас выходит в стартовом составе. Бежит как у нас в «Зените » Панов когда-то бегал. И в футбол не надо играть, когда такая скорость у человека – просто давай ему на ход. Он и мячом умеет на скорости работать, дриблинг есть.

Шикарная у ЦСКА молодежь. Плюс Круговой, просто лучший там. Человек раскрылся в новой команде! Я как ни смотрю матч с участием ЦСКА – он участвует в каждом эпизоде: то голы забивает, то передачи отдает, то его сбивают защитники... И это все в атаке.

В «Зените» в нем видели только замену Дугласу Сантосу . Не ушел бы Круговой в ЦСКА, сидел бы сейчас за спиной бразильца. Но, я думаю, он сейчас лучше Сантоса – даже если брать того Дугласа, который играл за «Зенит» года два назад, – сказал бывший полузащитник «Зенита».