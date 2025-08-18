  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Круговой о желтой за симуляцию после подката Лещука: «Удивился, я ничего не просил. Посмотрел повтор – контакт был. Лапочкин сказал, что вратаря должны были удалить»
17

Круговой о желтой за симуляцию после подката Лещука: «Удивился, я ничего не просил. Посмотрел повтор – контакт был. Лапочкин сказал, что вратаря должны были удалить»

Данил Круговой удивился желтой карточке за симуляцию в матче «Динамо» – ЦСКА.

ЦСКА на выезде обыграл «Динамо» (3:1) в 5-м туре Мир РПЛ.

На 47-й минуте защитник ЦСКА, выбегавший с мячом к воротам соперника, упал после столкновения с вратарем Игорем Лещуком за пределами штрафной и получил предупреждение за симуляцию от арбитра Кирилла Левникова.

«Удивился, что мне дали желтую карточку за симуляцию. Я даже ничего не просил, просто прокидывал мяч.

После матча посмотрел повтор – контакт был. Да и [бывший арбитр ФИФА Сергей] Лапочкин сказал, что Лещука должны были удалить. Карточку ему не показали, что теперь поделать», – сказал  Круговой.

ЦСКА обратится в ЭСК по поводу желтой Круговому за симуляцию и неназначенного пенальти на Алвесе в матче с «Динамо»: «Дважды кряду необъяснимые судейские решения»

А что теперь делать со Станковичем?19127 голосов
ОставлятьДеян Станкович
Все равно увольнятьСпартак
Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: «Матч ТВ»
logoДанил Круговой
logoсудьи
logoДинамо Москва
logoСергей Лапочкин
logoпремьер-лига Россия
logoИгорь Лещук
logoМатч ТВ
logoЦСКА
logoКирилл Левников
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Точилин о неназначенном пенальти на Алвесе: «Непонятное решение. Арбитры наказывали в более неочевидных моментах»
14сегодня, 05:52
Круговой о симуляции в матче с «Динамо»: «Прямая красная должна была быть на мне Лещуку»
60сегодня, 02:32
Лапочкин о желтой Круговому за симуляцию в матче с «Динамо»: «Лещук в подкате задел Данила левой ногой. Должна была быть красная вратарю за лишение явной возможности забить»
38вчера, 18:00
ЦСКА обратится в ЭСК по поводу желтой Круговому за симуляцию и неназначенного пенальти на Алвесе в матче с «Динамо»: «Дважды кряду необъяснимые судейские решения»
95вчера, 17:01Фото
Главные новости
ЦСКА предложил 10 млн евро за Бельтрана. «Фиорентина» согласилась, форвард взял 48 часов на размышления (Пабло Оливейра)
75 минут назад
Депутат Свищев про комментатора Боярского: «Оскорблять женщин никто не вправе. Они ничем не отличаются от мужчин, а иногда качественнее судят. Наказание должно быть неминуемо»
615 минут назад
Гендиректор «Динамо»: «Нас беспокоит игра в атаке и плохая реализация, как и игра команды в целом. Возвращение Тюкавина должно положительно повлиять»
822 минуты назад
Санчо отказался переходить в «Рому». «МЮ» был согласен продать вингера за 20 млн фунтов
1925 минут назад
«Ман Сити» хочет 25 млн за Эдерсона от «Галатасарая». Переговоры по вратарю продолжаются
541 минуту назад
Депутат Журова про комментатора Боярского: «В России мужчины вечно отправляют женщин на кухню. Это сексизм и оскорбление. Он побоялся бы мужчину так оскорбить в эфире»
4141 минуту назад
«Реал» может предложить за Конате 20-25 млн евро, «Ливерпуль» хочет 50 млн (As)
2655 минут назад
Слуцкий сдает недвижимость в ОАЭ: «Проценты меньше, чем предлагали, но 7-8% годовых – неплохо. Хотелось пассивный доход для содержания школы»
39сегодня, 09:40
Валерий Газзаев: «Динамо» с таким ресурсом не имеет права быть во второй части таблицы. Все ждали борьбы за титул – я говорил, что для этого надо делать ставку на тренера с трофеями»
22сегодня, 09:27
Гафин о «Динамо»: «У Лички был футбол с максимальным креном на атаку, а у Карпина – попытка сбалансировать игру»
51сегодня, 09:19
Ко всем новостям
Последние новости
Агент Захаряна: «Арсен чувствует себя оптимально, ничего не болит. Готовится к матчу с «Эспаньолом»
511 минут назад
Врач ЦСКА Безуглов о Луневе и жевательном табаке: «В ЦСКА такого нет и быть не может»
317 минут назад
Кубок Италии. «Удинезе» примет «Каррарезе», «Торино» против «Модены»
918 минут назад
Гладилин о «Спартаке»: «Об отставке Станковича говорить не надо. Нужно вернуть игру, которая была осенью. Еще ничего не потеряно, потенциал огромный»
228 минут назад
«Ноттингем» за 31,5 млн евро купил лучшего бомбардира «Ренна» Калимуэндо
33 минуты назадФото
КДК рассмотрит высказывания Морено о судействе после матча с «Краснодаром». Тренер «Сочи» приглашен на заседание
235 минут назад
Первая лига. «Торпедо» сыграет с «Уралом»
1447 минут назад
«Севилья» отдала Мира в аренду в «Эльче» до конца сезона с правом выкупа
48 минут назадФото
«Барсе» предложили Павара, агент защитника «Интера» встречался с Лапортой. Трансфер маловероятен из-за финансовой ситуации каталонцев (Diario Sport)
152 минуты назад
«Сантос» уволил тренера Шавьера после 0:6 от «Васко». Вместо него могут назначить Сампаоли
6сегодня, 09:45