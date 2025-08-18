Круговой о желтой за симуляцию после подката Лещука: «Удивился, я ничего не просил. Посмотрел повтор – контакт был. Лапочкин сказал, что вратаря должны были удалить»
Данил Круговой удивился желтой карточке за симуляцию в матче «Динамо» – ЦСКА.
ЦСКА на выезде обыграл «Динамо» (3:1) в 5-м туре Мир РПЛ.
На 47-й минуте защитник ЦСКА, выбегавший с мячом к воротам соперника, упал после столкновения с вратарем Игорем Лещуком за пределами штрафной и получил предупреждение за симуляцию от арбитра Кирилла Левникова.
«Удивился, что мне дали желтую карточку за симуляцию. Я даже ничего не просил, просто прокидывал мяч.
После матча посмотрел повтор – контакт был. Да и [бывший арбитр ФИФА Сергей] Лапочкин сказал, что Лещука должны были удалить. Карточку ему не показали, что теперь поделать», – сказал Круговой.
ЦСКА обратится в ЭСК по поводу желтой Круговому за симуляцию и неназначенного пенальти на Алвесе в матче с «Динамо»: «Дважды кряду необъяснимые судейские решения»
А что теперь делать со Станковичем?19127 голосов
Оставлять
Все равно увольнять
Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: «Матч ТВ»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости