Нуну может быть уволен до воскресенья. В «Ноттингеме» озадачены словами тренера об ухудшившихся отношениях с владельцем Маринакисом и сомневаются в португальце
Главный тренер команды заявил, что его отношения с владельцем клуба уже не такие хорошие, как прежде.
По информации Sky Sports, высказывания португальца озадачили Эвангелоса Маринакиса, который прежде не планировал увольнять 51-летнего специалиста. Теперь же некоторые представители клуба серьезно сомневаются в приверженности Нуну его работе.
Другие источники считают, что тренер, возможно, намеренно пытается создать ситуацию, которая приведет к его увольнению.
Существует немалая вероятность того, что Нуну Эшпириту Санту уже не будет руководить «Ноттингем Форест» во время игры с «Кристал Пэлас» в воскресенье.
Отдельно отмечается раздражение руководства тем, что громкие заявления сделаны перед игрой с «орлами», место которых в Лиге Европы «Ноттингем» и занял.