Нуну может быть уволен до воскресенья. В «Ноттингеме» озадачены словами тренера об ухудшившихся отношениях с владельцем Маринакисом и сомневаются в португальце

Нуну Эшпириту Санту удивил руководство «Ноттингем Форест» своими словами.

Главный тренер команды заявил , что его отношения с владельцем клуба уже не такие хорошие, как прежде.

По информации Sky Sports , высказывания португальца озадачили Эвангелоса Маринакиса, который прежде не планировал увольнять 51-летнего специалиста. Теперь же некоторые представители клуба серьезно сомневаются в приверженности Нуну его работе.

Другие источники считают, что тренер, возможно, намеренно пытается создать ситуацию, которая приведет к его увольнению.

Существует немалая вероятность того, что Нуну Эшпириту Санту уже не будет руководить «Ноттингем Форест » во время игры с «Кристал Пэлас » в воскресенье.

Отдельно отмечается раздражение руководства тем, что громкие заявления сделаны перед игрой с «орлами», место которых в Лиге Европы «Ноттингем» и занял.