«Ноттингем» может уволить Нуну. У тренера и владельца клуба возникло недопонимание из-за трансферов (Маттео Моретто)
Нуну Эшпириту Санту может покинуть пост главного тренера «Ноттингем Форест».
Английский клуб рассматривает возможность увольнения 51-летнего специалиста.
По информации журналиста Маттео Моретто, в отношениях тренера и владельца Евангелоса Маринакиса возникла напряженность из-за трансферов, сделанных в ходе этого окна.
Отмечается, что «Ноттингем» уже изучает варианты с назначением другого тренера.
В прошлом сезоне команда под руководством Нуну Эшпириту Санту заняла седьмое место в таблице АПЛ, набрав 65 очков в 38 матчах.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: твиттер журналиста Маттео Моретто
