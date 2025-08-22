«Ноттингем» может уволить Нуну. У тренера и владельца клуба возникло недопонимание из-за трансферов (Маттео Моретто)

Нуну Эшпириту Санту может покинуть пост главного тренера «Ноттингем Форест».

Английский клуб рассматривает возможность увольнения 51-летнего специалиста.

По информации журналиста Маттео Моретто, в отношениях тренера и владельца Евангелоса Маринакиса возникла напряженность из-за трансферов, сделанных в ходе этого окна.

Отмечается, что «Ноттингем » уже изучает варианты с назначением другого тренера.

В прошлом сезоне команда под руководством Нуну Эшпириту Санту заняла седьмое место в таблице АПЛ , набрав 65 очков в 38 матчах.