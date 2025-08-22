Постекоглу может сменить Нуну в «Ноттингеме». Экс-тренер «Тоттенхэма» – один из претендентов на должность
Эндж Постекоглу может вернуться в АПЛ.
59-летний специалист является одним из претендентом на пост главного тренера «Ноттингем Форест».
Английский клуб рассматривает возможность увольнения Нуну Эшпириту Санту из-за разногласий тренера и владельца команды Евангелоса Маринакиса.
Эндж Постекоглу ранее возглавлял «Тоттенхэм» – он работал в клубе с июля 2023 года и был уволен в июне 2025 года. Вместе с лондонцами он выиграл Лигу Европы в прошлом сезоне.
Увольнять ли Семака?25153 голоса
Да, прямо сейчас
Да, но позже
Нет, сезон должен доработать
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: твиттер журналиста Маттео Моретто
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости