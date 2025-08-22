Нуну о возможном увольнении из «Ноттингема»: «Отношения с владельцем уже не такие хорошие – они изменились, мы не так близки»

Нуну Эшпириту Санту заявил об ухудшении отношений с владельцем «Ноттингема».

Ранее появилась информация , что португальский тренер может быть уволен из английского клуба из-за разногласий с владельцем команды Евангелосом Маринакисом.

– У меня всегда были очень хорошие отношения с владельцем клуба. В прошлом сезоне мы были очень близки и общались ежедневно.

В этом сезоне отношения [между нами] уже не такие хорошие, но я всегда считал, что диалог важен, потому что меня волнует состав и предстоящий сезон. Наши отношения изменились, и мы уже не так близки.

– Почему изменились вами отношения с владельцем?

– Я точно не знаю, но, честно говоря, они уже не те. Причину я не знаю.

То, что я сказал неделю или две назад, было связано с моей обеспокоенностью, и я беспокоился о том, куда мы [как клуб] движемся, – сказал Нуну Эшпириту Санту .

Нуну ранее говорил: «Мы очень сильно отстаем по составу. Наши планы не сработали. Подготовка состава была неидеальной. Мы не знаем, какой у нас состав. У нас работают игроки, которые знают, что их отправят в аренду».