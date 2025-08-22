Юсупов о Глушенкове: «Может быть, он просто проигрывает конкуренцию. Игра с ним и без него примерно одинаковая. В «Зените» не держатся за игроков, даже Халка умудрялись заменять»

Артур Юсупов высказался о проблемах Максима Глушенкова в «Зените».

«У футболистов бывают разные периоды. Когда Глушенков приехал, он забивал и был лидером. Сейчас у него было игровое время, но, пока, он не смог забить.

Возможно, дело не в разногласиях с Семаком. Все-таки в «Зените » большая конкуренция, Максим же не в условной «Уфе» играет. В клубе много сильных игроков и, может быть, он просто проигрывает конкуренцию.

Сами посудите, игра «Зенита» с ним и без него примерно одинаковая. В клубе не держатся за игроков. Ушел один, придет другой. Дело не в самих футболистах. Там сильная клубная структура. Даже Халка умудрялись заменять», – сказал бывший полузащитник «Зенита».