Угаров о «Зените»: «Команда совершенно не готова физически. Недоверие к молодым – проблема. Почему играют только бразильцы? Шилов способен выходить, Мостовой, Глушенков»

Денис Угаров поделился мыслями относительно игры «Зенита» в сезоне РПЛ.

Команда тренера Сергея Семака набрала 6 очков в 5 матчах чемпионата.

– На ваш взгляд, есть ли у Семака ошибки на старте сезона в РПЛ?

– Если нет результата, то значит есть ошибки. Значит, был плохой тренировочный период подготовки. Неправильно значит выстроили подготовку.

Физически команда совершенно не готова. Команда не готова играть, когда ей тяжело. Я думаю, что, конечно, есть какие-то проблемы. С этим и связано.

Поэтому и нет результата. Если бы команда хорошо подготовилась, как было 3-4 года назад… А так есть какие-то просчеты.

‎

‎Плюс недоверие к молодым футболистам. Думаю, это тоже большая проблема.

Тот же Шилов продемонстрировал, что он способен выходить, может, не на 90 минут. В некоторых матчах может выходить в старте.

Мостовой , который неплохо играл в прошлом сезоне неплохо, тот же Глушенков .

Почему играют только бразильцы? Нет определенного доверия тренера к футболистам, видимо, – сказал бывший футболист «Зенита» Денис Угаров.