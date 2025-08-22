«МЮ» почти согласовал контракт с Ламменсом. Ведутся переговоры о трансфере вратаря «Антверпена»

Сен Ламменс может перейти в «Манчестер Юнайтед».

Английский клуб продолжает работать над трансфером 23-летнего голкипера «Антверпена ».

Сообщается, что манкунианцы почти согласовали условия личного договора с бельгийским вратарем.

В этом сезоне Сен Ламменс провел 4 матча в чемпионате Бельгии и пропустил 4 мяча. Его статистику можно изучить по ссылке .