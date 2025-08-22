«МЮ» почти согласовал контракт с Ламменсом. Ведутся переговоры о трансфере вратаря «Антверпена»
Сен Ламменс может перейти в «Манчестер Юнайтед».
Английский клуб продолжает работать над трансфером 23-летнего голкипера «Антверпена».
Сообщается, что манкунианцы почти согласовали условия личного договора с бельгийским вратарем.
В этом сезоне Сен Ламменс провел 4 матча в чемпионате Бельгии и пропустил 4 мяча. Его статистику можно изучить по ссылке.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: твиттер журналиста Фабрицио Романо
