Президент «Лилля» Летанг о Жегрове: «Эдон останется с нами. Обсуждение с «Ювентусом» было несколько недель назад»
Ранее сообщалось, что к 26-летнему игроку проявляют интерес «Ювентус» и «Марсель».
«Он с нами, он здесь. Если мы вернем его в состав [после травмы], есть хорошие шансы, что он останется с нами в этом сезоне.
Сегодня он игрок «Лилля». Он в распоряжении тренера», – сказал президент «Лилля» Оливье Летанг.
Он также ответил на вопрос, обсуждался ли трансфер игрока в «Ювентус».
«Я очень хорошо знаю [генерального директора] Дамьена Комолли. Мы несколько раз общались с ним с тех пор, как он возглавил «Ювентус».
Обсуждение состоялось несколько недель назад. Возможно, на тот момент мы были чуть более открыты к этому, чем сегодня.
Моя позиция заключается в том, что Эдон останется с нами в этом сезоне. На данный момент я не получал никаких предложений», – заявил Летанг.