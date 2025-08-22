Президент «Лилля» Летанг о Жегрове: «Эдон останется с нами. Обсуждение с «Ювентусом» было несколько недель назад»

Эдон Жегрова, вероятно, останется в «Лилле» в нынешнем сезоне.

Ранее сообщалось, что к 26-летнему игроку проявляют интерес «Ювентус» и «Марсель».

«Он с нами, он здесь. Если мы вернем его в состав [после травмы], есть хорошие шансы, что он останется с нами в этом сезоне.

Сегодня он игрок «Лилля ». Он в распоряжении тренера», – сказал президент «Лилля» Оливье Летанг.

Он также ответил на вопрос, обсуждался ли трансфер игрока в «Ювентус ».

«Я очень хорошо знаю [генерального директора] Дамьена Комолли . Мы несколько раз общались с ним с тех пор, как он возглавил «Ювентус».

Обсуждение состоялось несколько недель назад. Возможно, на тот момент мы были чуть более открыты к этому, чем сегодня.

Моя позиция заключается в том, что Эдон останется с нами в этом сезоне. На данный момент я не получал никаких предложений», – заявил Летанг.