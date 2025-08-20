«Ювентус» согласовал контракт с Жегровой. Сделку с «Лиллем» могут заключить за 18-20 млн евро

«Ювентус» активно работает над подписанием Эдона Жегровы.

Ранее сообщалось , что туринцы сделали запрос по 26-летнему игроку сборной Косово.

По информации Tuttosport, итальянский клуб наращивает темпы для заключения сделки с «Лиллем » по полузащитнику. Руководство «Ювентуса » видит в нем универсального игрока, способного одинаково хорошо действовать на позиции атакующего вингера как справа, так и слева, а также атакующего полузащитника под нападающим или же в качестве второго форварда.

Сам игрок считает свое пребывание в «Лилле» оконченным. Несколько месяцев назад он сообщил руководству клуба о своем решении не продлевать контракт, истекающий следующим летом.

Французы не хотят терять футболиста бесплатно, поэтому первоначальная цена в 25 млн евро, похоже, будет снижена. Жегрову могут продать за 18-20 млн евро.

На Эдона также претендует «Марсель », однако клубу необходимо урезать состав перед новыми подписаниями. Кроме того, сторона игрока уже одобрила переход в Турин. Стороны согласовали проект соглашения с контрактом до 2030 года на сумму 2,5 млн евро в год плюс бонусы.