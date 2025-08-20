  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • «Ювентус» согласовал контракт с Жегровой. Сделку с «Лиллем» могут заключить за 18-20 млн евро
7

«Ювентус» согласовал контракт с Жегровой. Сделку с «Лиллем» могут заключить за 18-20 млн евро

«Ювентус» активно работает над подписанием Эдона Жегровы.

Ранее сообщалось, что туринцы сделали запрос по 26-летнему игроку сборной Косово.

По информации Tuttosport, итальянский клуб наращивает темпы для заключения сделки с «Лиллем» по полузащитнику. Руководство «Ювентуса» видит в нем универсального игрока, способного одинаково хорошо действовать на позиции атакующего вингера как справа, так и слева, а также атакующего полузащитника под нападающим или же в качестве второго форварда.

Сам игрок считает свое пребывание в «Лилле» оконченным. Несколько месяцев назад он сообщил руководству клуба о своем решении не продлевать контракт, истекающий следующим летом.

Французы не хотят терять футболиста бесплатно, поэтому первоначальная цена в 25 млн евро, похоже, будет снижена. Жегрову могут продать за 18-20 млн евро.

На Эдона также претендует «Марсель», однако клубу необходимо урезать состав перед новыми подписаниями. Кроме того, сторона игрока уже одобрила переход в Турин. Стороны согласовали проект соглашения с контрактом до 2030 года на сумму 2,5 млн евро в год плюс бонусы.

Увольнять ли Семака?8414 голосов
Да, прямо сейчасАртем Дзюба
Да, но позжеРоберто Манчини
Нет, сезон должен доработатьСергей Семак
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: Tuttosport
возможные трансферы
logoЭдон Жегрова
logoлига 1 Франция
logoЛилль
деньги
logoсерия А Италия
logoМарсель
logoЮвентус
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
«Ювентус» сделал запрос по Жегрове и хочет продать Гонсалеса «Атлетико»
1417 августа, 06:58
«Марселю» интересен Жегрова, «Лилль» оценивает вингера в 15-20 млн евро. Трансферу может помешать отсутствие у Эдона гражданства ЕС (L’Equipe)
56 августа, 10:34
Главные новости
«Арсенал» не пойдет за Родриго, если травма Хавертца окажется тяжелой. Лондонцы постараются арендовать кого-нибудь или подписать за небольшие деньги – возможно, Варди
2 минуты назад
Защитник «Зенита» Ренан интересен «Васко да Гама». Медведев подтвердил: «Идут переговоры»
511 минут назад
Акинфеев об игре ногами: «Для меня важна надежность, переломить меня трудно. Не хочу разыграть от ворот и через 5 секунд получить гол. Привез бы кто-то в финале Кубка – и до свидания»
1438 минут назад
«Какой ###### бардак устроил агент Исака! Я бы немедленно уволил его. И глупо утверждать, что игроку кто-то обещал возможность уйти. Серьезно? Да бросьте!» Ширер о конфликте
2257 минут назад
Леау не сыграет с «Кремонезе» из-за травмы икроножной мышцы, полученной в матче с «Бари». Участие вингера «Милана» в игре с «Лечче» под вопросом
1сегодня, 15:42
Мерсон о Дьокереше против «МЮ»: «Сака стоит 100 млн и почти не касался мяча, Шоу его выключил, но об этом мало говорят, потому что это Сака. Зато в случае с дебютантом – бурная реакция»
6сегодня, 15:33
ЦСКА обратился в ЭСК по поводу неудаления Лещука в эпизоде с Круговым и неназначенного пенальти на Алвесе в матче с «Динамо»
38сегодня, 15:27
Блогер Голдбридж приобрел права на показ пятничных матчей Бундеслиги в Великобритании. Впервые матчи европейской топ-лиги будет транслировать ютубер (The Athletic)
22сегодня, 15:26
«Балтика» может стать российским «Лестером». В футболе нет сверхъестественных вещей. И наш клуб ближе всех к Европе, недалеко на еврокубки ехать». Филин о калининградцах
23сегодня, 15:20
Черданцев не верит в чемпионство «Локо»: «Объективно слабее по составу, чем «Спартак», «Зенит», ЦСКА, «Краснодар». Нельзя русскими футболистами конкурировать с игроками из разных стран»
112сегодня, 14:42
Ко всем новостям
Последние новости
«Барселона» договорилась с властями города об использовании «Олимпик Льюис Компанис» до конца февраля на случай проблем с возвращением на «Камп Ноу»
111 минут назад
Купленный за 10 млн евро новичок «Пармы» Фриган порвал «кресты». Форварда подписали на прошлой неделе
118 минут назад
Джо Коул: «Сейчас у Артеты лучший шанс на победу за все время, но ему купили Дьокереша, над которым висит знак вопроса. Вот если бы «Арсенал» взял Осимхена... А пока «Ливерпуль» остается лучшей командой»
428 минут назад
Суарес хочет завершить карьеру вместе с Месси: «Мы говорим об этом много лет. Но каждый из нас примет правильное для себя решение»
129 минут назад
Гарначо рассказал друзьям, что переходит в «Челси», хотя «синие» просили вингера «МЮ» набраться терпения. Переговоры клубов активизируются в ближайшие дни (talkSPORT)
231 минуту назад
Баэна получил мышечную травму на тренировке «Атлетико». Вингера купили за 45+5 млн евро в июле
42 минуты назад
Тель об оскорблениях после матча с «ПСЖ»: «Расизму нет места в нашем обществе. Это не сломает меня, каждый день – это урок»
244 минуты назад
«Ювентус» связался с «Челси» по трансферу Чуквуэмеки. «Синие» уже отклонили несколько предложений «Боруссии»
854 минуты назад
Канчельскис о «Динамо»: «Если они проигрывают, то футболисты, тренеры и руководство плохие, выигрывают – все хороши. У нас постоянно делают поспешные выводы»
557 минут назад
Журавель – на самом злом стадионе Англии. Оказывается, там снимали сцену культового фильма
сегодня, 15:48Видео