Лучано Спаллетти: «Это я виноват в неудаче Италии на Евро. Победа над Францией в Лиге наций запустила процесс обновления»

Лучано Спаллетти взял на себя ответственность за выступление Италии на Евро-2024.

На чемпионате Европы , который прошел минувшим летом в Германии, Италия вылетела в 1/8 финала, уступив Швейцарии (0:2).

«Мои игроки должны чувствовать, что я хочу для них самого лучшего, это самое главное.

Это я виноват в неудаче на Евро, но победа в Лиге наций над Францией в Париже запустила процесс обновления», – сказал главный тренер сборной Италии.