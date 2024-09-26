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Лучано Спаллетти: «Это я виноват в неудаче Италии на Евро. Победа над Францией в Лиге наций запустила процесс обновления»

Лучано Спаллетти взял на себя ответственность за выступление Италии на Евро-2024.

На чемпионате Европы, который прошел минувшим летом в Германии, Италия вылетела в 1/8 финала, уступив Швейцарии (0:2).

«Мои игроки должны чувствовать, что я хочу для них самого лучшего, это самое главное.

Это я виноват в неудаче на Евро, но победа в Лиге наций над Францией в Париже запустила процесс обновления», – сказал главный тренер сборной Италии.

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Football Italia
logoЛучано Спаллетти
logoСборная Италии по футболу
logoсерия А Италия
logoЕвро-2024
logoЛига наций УЕФА
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