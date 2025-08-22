Анчелотти о ситуации Доннаруммы в «ПСЖ»: «Энрике нужен голкипер, играющий ногами. У меня другое мнение. Мне нравятся вратари, которые хорошо играют руками, как Аллисон»

Карло Анчелотти не считает игру ногами важным качеством для вратаря.

Ранее стало известно, что место Джанлуиджи Доннаруммы в «ПСЖ » займет приобретенный этим летом Люка Шевалье. Итальянский вратарь заявлял, что вынужден покинуть команду.

– Сильное решение со стороны клуба и тренера. В футболе редко встретишь прямоту, но Луис Энрике был откровенен. У него другое представление о роли, которая изменилась в том числе из-за новых правил, поэтому нужен тот, кто умеет играть ногами. У меня другое мнение.

– Как учил Нерео Рокко: в команде должен быть вратарь, который тащит все, убийца в защите, гений в центре поля, дурак, который забивает, и семь ослов, которые бегают.

– Именно так. В этом, несмотря на разные изменения, футбол не изменился, так все и устроено. Лично я предпочитаю вратаря, хорошего играющего руками, и таким Аллисон и является, – сказал главный тренер сборной Бразилии .