Риккардо Калафьори: «У Италии совершенно другая команда по сравнению с Евро-2024. Это видно по тому, как мы доминируем в матчах» 

Риккардо Калафьори считает, что сборная Италии стала сильнее после Евро-2024.

Защитник «скуадры адзурры» высказался после матча Лиги наций с Израилем (4:1).

«У нас совершенно другая команда по сравнению с Евро-2024 . Это видно по тому, как мы доминируем в матчах. Нужно продолжать в том же духе.

В современном футболе защитники должны активно участвовать в атаках, и это то, что я стараюсь делать, не забывая об обороне. Мне нравится давать команде дополнительные опции в атаке», – сказал Калафьори .

После 4 туров Италия с 10 очками лидирует в Лиге А (группа 2) Лиги наций, опережая Францию на 1 балл.