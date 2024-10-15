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Риккардо Калафьори: «У Италии совершенно другая команда по сравнению с Евро-2024. Это видно по тому, как мы доминируем в матчах» 

Риккардо Калафьори считает, что сборная Италии стала сильнее после Евро-2024.

Защитник «скуадры адзурры» высказался после матча Лиги наций с Израилем (4:1).

«У нас совершенно другая команда по сравнению с Евро-2024. Это видно по тому, как мы доминируем в матчах. Нужно продолжать в том же духе. 

В современном футболе защитники должны активно участвовать в атаках, и это то, что я стараюсь делать, не забывая об обороне. Мне нравится давать команде дополнительные опции в атаке», – сказал Калафьори.

После 4 туров Италия с 10 очками лидирует в Лиге А (группа 2) Лиги наций, опережая Францию на 1 балл.

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: сайт УЕФА
logoСборная Италии по футболу
logoЕвро-2024
logoЛига наций УЕФА
logoРиккардо Калафьори
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