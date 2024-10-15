Риккардо Калафьори: «У Италии совершенно другая команда по сравнению с Евро-2024. Это видно по тому, как мы доминируем в матчах»
Риккардо Калафьори считает, что сборная Италии стала сильнее после Евро-2024.
Защитник «скуадры адзурры» высказался после матча Лиги наций с Израилем (4:1).
«У нас совершенно другая команда по сравнению с Евро-2024. Это видно по тому, как мы доминируем в матчах. Нужно продолжать в том же духе.
В современном футболе защитники должны активно участвовать в атаках, и это то, что я стараюсь делать, не забывая об обороне. Мне нравится давать команде дополнительные опции в атаке», – сказал Калафьори.
После 4 туров Италия с 10 очками лидирует в Лиге А (группа 2) Лиги наций, опережая Францию на 1 балл.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: сайт УЕФА
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