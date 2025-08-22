«МЮ» и другим клубам предложат подписать Рабьо за 15-20 млн евро (Фабрицио Романо)
Адриен Рабьо может перейти в «Манчестер Юнайтед».
«Марсель» ранее выставил полузащитника на трансфер из-за потасовки в раздевалке команды после матча 1-го тура Лиги 1 против «Ренна» (0:1).
«Многие из тех, кто близок к окружению Адриена Рабьо, собираются предложить футболиста другим клубам, например, «Манчестер Юнайтед».
Манкунианцы много лет назад интересовались хавбеком, но никогда не были близки к трансферу. На данный момент я не слышал ничего конкретного о переговорах.
«Манчестер Юнайтед» и многим другим клубам предложат подписать Рабьо за 15-20 миллионов евро», – сообщил журналист Фабрицио Романо.
Увольнять ли Семака?27545 голосов
Да, прямо сейчас
Да, но позже
Нет, сезон должен доработать
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Caught Offside
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости