«МЮ» и другим клубам предложат подписать Рабьо за 15-20 млн евро (Фабрицио Романо)

Адриен Рабьо может перейти в «Манчестер Юнайтед».

«Марсель » ранее выставил полузащитника на трансфер из-за потасовки в раздевалке команды после матча 1-го тура Лиги 1 против «Ренна» (0:1).

«Многие из тех, кто близок к окружению Адриена Рабьо , собираются предложить футболиста другим клубам, например, «Манчестер Юнайтед ».

Манкунианцы много лет назад интересовались хавбеком, но никогда не были близки к трансферу. На данный момент я не слышал ничего конкретного о переговорах.

«Манчестер Юнайтед» и многим другим клубам предложат подписать Рабьо за 15-20 миллионов евро», – сообщил журналист Фабрицио Романо.