Медведев подтвердил, что Клаудиньо перейдет в «Аль-Садд»: «Их предложение было лучшим как для «Зенита», так и для игрока»
В «Зените» подтвердили, что Клаудиньо перейдет в «Аль-Садд».
Председатель правления петербургского клуба Александр Медведев заявил, что катарцы сделали лучшее предложение о трансфере игрока.
«У нас не было соглашения с уважаемым «Палмейрасом». Мы вели переговоры с ними и с другой бразильской командой, а также с командой из Катара.
В итоге предложение «Аль-Садда» было лучшим как для «Зенита», так и для игрока, который принял решение присоединиться к «Аль-Садду», – заявил Медведев.
Ранее сообщалось, что «Зенит» получит 20 миллионов евро за продажу полузащитника.
Клаудиньо перешел в Мир РПЛ в 2021 году. Сообщалось, что петербуржцы приобрели его у «Ред Булл Брагантино» за 12 млн.
Статистику 27-летнего футболиста можно изучить здесь.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: ESPN
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