Медведев подтвердил, что Клаудиньо перейдет в «Аль-Садд»: «Их предложение было лучшим как для «Зенита», так и для игрока»

В «Зените» подтвердили, что Клаудиньо перейдет в «Аль-Садд».

Председатель правления петербургского клуба Александр Медведев заявил, что катарцы сделали лучшее предложение о трансфере игрока.

«У нас не было соглашения с уважаемым «Палмейрасом ». Мы вели переговоры с ними и с другой бразильской командой, а также с командой из Катара.

В итоге предложение «Аль-Садда » было лучшим как для «Зенита», так и для игрока, который принял решение присоединиться к «Аль-Садду», – заявил Медведев.

Ранее сообщалось, что «Зенит » получит 20 миллионов евро за продажу полузащитника.

Клаудиньо перешел в Мир РПЛ в 2021 году. Сообщалось, что петербуржцы приобрели его у «Ред Булл Брагантино» за 12 млн.

Статистику 27-летнего футболиста можно изучить здесь .