  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Быстров о штрафах за кричалку «Зенит – позор российского футбола»: «Все равно. От КДК адекватного решения не добиться. Они прикрываются регламентом, если он не устраивает – переписывают»
13

Быстров о штрафах за кричалку «Зенит – позор российского футбола»: «Все равно. От КДК адекватного решения не добиться. Они прикрываются регламентом, если он не устраивает – переписывают»

Владимир Быстров высказался о скандалах в российском футболе.

Как относитесь к тому, что РФС штрафует клубы за заряд «Зенит» – позор российского футбола»?

– Вообще все равно. Я тоже высказывался про КДК и другие органы. Ни одного адекватного решения и объяснения от них нельзя добиться.

Если нужно сделать что-то серьезное – они прикрываются регламентом. Если регламент не устраивает – они его переписывают, делают поправки. Вот и все. Какой смысл о чем-то говорить? Сами себе хозяева.

Позорно то, что стыковые матчи в этом году можно было не играть. Зачем, если часть команд неспортивным образом зашла в Премьер-лигу, кто-то обанкротился, а кто-то не мог выйти в РПЛ из-за стадиона? Вот это – чистый позор.

И ни один человек (в футбольном союзе) за это не пострадал, все остались на своих местах. Как будто все так и должно быть. Даже элементарные вещи, что в стыках должны играть четыре одинаково мотивированные на выход в Премьер-лигу команды, не соблюдались, – сказал бывший полузащитник «Зенита» и «Спартака». 

Увольнять ли Семака?25141 голос
Да, прямо сейчасАртем Дзюба
Да, но позжеРоберто Манчини
Нет, сезон должен доработатьСергей Семак
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «Спорт-Экспресс»
logoВладимир Быстров
logoпремьер-лига Россия
logoСпорт-Экспресс
КДК РФС
logoЗенит
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Быстров об уходе из «Зенита» в «Спартак»: «Нас хотели разделить. Слишком много было завистников, прихлебателей. Я не девочка, чтобы обижаться. Сказал: «Не нужен? Ну и пошли вы на!»
88сегодня, 08:15
Быстров о Карпине в «Динамо»: «Немножко «поплыл», идут какие-то оправдания. Неужели у него в «Ростове» футболисты были сильнее нынешних?»
17сегодня, 07:27
Быстров об отстранении от эфиров «Матч ТВ»: «Это может идти от тех, кто хочет угодить Миллеру. Никогда не молчал и молчать не собираюсь»
73сегодня, 06:01
Главные новости
Чемпионат России. «Ахмат» в гостях у «Оренбурга», в субботу «Спартак» сыграет с «Рубином», «Зенит» примет «Динамо» Махачкала
487 минут назадLive
Писарро впечатлили Дрогба и Левандовски как партнеры по команде: «Карьера Роберта невероятна – в ее начале он не был лучшим. И посмотрите, кем он стал»
315 минут назад
Пеп Гвардиола: «Родри все еще лучший футболист в мире. Через несколько месяцев выберут нового, но пока что он лучший»
843 минуты назад
Роберто Де Дзерби: «Окружение Рабьо допустило ошибку – посмотрите на их слова, так разрывают отношения. Было бы хорошо раскаяться, и все бы вернулось на круги своя»
457 минут назад
Саншеш близок к переходу в «Панатинаикос». «ПСЖ» отдаст хавбека в третью аренду подряд
16сегодня, 13:55
Франк о срыве трансфера Эзе: «Мне не нужны игроки, которые не хотят в «Тоттенхэм». Мы не хотим видеть тех, кто не желает носить эту замечательную эмблему»
16сегодня, 13:54
Де Лаурентис предложил сократить Серию А до 16 команд: «Это исключило бы матчи, собирающие лишь несколько тысяч зрителей у телевизоров. Вырастет ценность других игр»
11сегодня, 13:46
Нуну о возможном увольнении из «Ноттингема»: «Отношения с владельцем уже не такие хорошие – они изменились, мы не так близки»
26сегодня, 13:40
Анчелотти о сборной Италии: «Кризис поколения. У нас нет выдающихся нападающих, как Вьери, Тотти, Дель Пьеро или Индзаги. Сложно найти талантливых полузащитников»
14сегодня, 13:38
«Зенит» интересуется Пиняевым, Литвиновым, Садулаевым, Лукиным и Ваханией. Игроков из этого списка могут попытаться подписать зимой (Metaratings)
149сегодня, 13:21
Ко всем новостям
Последние новости
Быстров об истории с Дзюбой и деньгами: «Не комментирую. Мы виделись и общались после, жали руки и тогда»
3 минуты назад
Гехи о целях в карьере: «Играть до 40 лет. Здорово выигрывать трофеи, но настоящий показатель профессионализма – именно в этом»
4 минуты назад
«Оренбург» – «Ахмат». Рыбчинский и Садулаев играют. Онлайн-трансляция
47 минут назадLive
«Вест Хэм» предложил 17+3 млн евро за опорника «Монако» Магасса. Клубы ведут переговоры о трансфере
16 минут назад
Тимощук об Энрике и Жерсоне: «Сделаем все, чтобы вернуть их в лучшее состояние. Мы видим, какая сейчас интенсивность в чемпионате»
18 минут назад
Черчесов о том, что «Ахмат» не выигрывает в Оренбурге с 2019-го: «Сегодня будет первый раз, с божьей помощью. Мы хотим взять свои очки»
219 минут назад
Аурелио Де Лаурентис: «ПСЖ» предлагал более 200 млн за Хвичу и Осимхена в 2024-м, но я пообещал Конте не продавать. Мы бы взяли Дьокереша на эти деньги»
26 минут назад
Президент «Лилля» Летанг о Жегрове: «Эдон останется с нами. Обсуждение с «Ювентусом» было несколько недель назад»
28 минут назад
Флик об интересе к Фермину и Касадо: «Я не хочу терять ни одного игрока. Сезон будет сложным, мне понадобятся все»
746 минут назад
Мина о переходе в «Барсу»: «Был вариант с «Реалом», но я хотел именно туда. За 7 месяцев Вальверде поговорил со мной лишь в первый день»
350 минут назад