Быстров о штрафах за кричалку «Зенит – позор российского футбола»: «Все равно. От КДК адекватного решения не добиться. Они прикрываются регламентом, если он не устраивает – переписывают»

Владимир Быстров высказался о скандалах в российском футболе.

– Как относитесь к тому, что РФС штрафует клубы за заряд «Зенит» – позор российского футбола»?

– Вообще все равно. Я тоже высказывался про КДК и другие органы. Ни одного адекватного решения и объяснения от них нельзя добиться.

Если нужно сделать что-то серьезное – они прикрываются регламентом. Если регламент не устраивает – они его переписывают, делают поправки. Вот и все. Какой смысл о чем-то говорить? Сами себе хозяева.

Позорно то, что стыковые матчи в этом году можно было не играть. Зачем, если часть команд неспортивным образом зашла в Премьер-лигу, кто-то обанкротился, а кто-то не мог выйти в РПЛ из-за стадиона? Вот это – чистый позор.

И ни один человек (в футбольном союзе) за это не пострадал, все остались на своих местах. Как будто все так и должно быть. Даже элементарные вещи, что в стыках должны играть четыре одинаково мотивированные на выход в Премьер-лигу команды, не соблюдались, – сказал бывший полузащитник «Зенита » и «Спартака».