Быстров о Карпине в «Динамо»: «Немножко «поплыл», идут какие-то оправдания. Неужели у него в «Ростове» футболисты были сильнее нынешних?»

Владимир Быстров оценил 11-е место «Динамо» в РПЛ после 5 туров.

— Вы с Карпиным в «Спартаке» успели поработать. Почему, считаете, у него сейчас не клеится в «Динамо»?

— Не знаю. Карпин, на мой взгляд, немножко «поплыл», идут какие-то оправдания. Неужели у него в «Ростове » футболисты были сильнее нынешних?

Понимаю, много травмированных. Но одно дело, когда ты работаешь в «Ростове» и на тебя никто не давит за результат. И другое, когда приходишь в «Динамо», когда требуют чемпионства и по крайней мере борьбы за первые места. С этим не каждый может справиться.

— Сейчас уже появилось немало высказываний, что Карпин переоценен. Что думаете?

— Смысл говорить об этом сейчас, после пяти туров? Посмотрим, на каком месте «Динамо» закончит чемпионат. Я отдавал им перед началом турнира второе место. У него еще есть время все исправить. Знаю, что он в принципе хороший тренер, и ему, может быть, все это удастся.

— На каких местах, по-вашему, закончат первенство «Зенит», «Спартак» и «Динамо», провалившие старт?

— Я ставил на то, что «Зенит» выиграет, «Динамо » станет вторым, а «Спартак» будет бороться за тройку — детальнее уже не помню. Посмотрим, – сказал экс-игрок сборной России.