  • Быстров об отстранении от эфиров «Матч ТВ»: «Это может идти от тех, кто хочет угодить Миллеру. Никогда не молчал и молчать не собираюсь»
73

Быстров об отстранении от эфиров «Матч ТВ»: «Это может идти от тех, кто хочет угодить Миллеру. Никогда не молчал и молчать не собираюсь»

Владимир Быстров высказался о своем отстранении от эфиров «Матч ТВ».

— Вас по-прежнему нет на «Матч ТВ» — после публично высказанного недовольства травлей защитника «Рубина» Безрукова. Нет ли каких-то подвижек в плане возвращения на телеэкран?

— Как видите, никаких подвижек нет. На «Матч ТВ» меня нет, и жизнь идет дальше. Считаю, что если кто-то хочет заткнуть мне рот, это в принципе их право. Но я никогда не молчал и молчать не собираюсь. Если вижу несправедливое отношение к Безрукову после его шутки, мерзкие слова и травлю в его адрес, то не буду закрывать на это глаза. На нем оттаптывались разные деятели, не имеющие никакого отношения к футболу. Лучше пусть открывают рты по реальным проблемам, а не из-за того, что пацан пошутил.

— Ходили разговоры о том, что высказыванием Безрукова было недовольно высшее руководство «Газпрома». Вы в это верите?

— Мы с Алексеем Борисовичем [Миллером] прошли немалый путь. Уверен, ему не до того, чтобы обижаться на меня из-за какой-то поддержки футболиста «Рубина». Думаю, это может идти от людей, которые хотят ему угодить. Тем более что мы с ним родились в один день! Заметьте, и РФС после этого ни разу не звал меня ни в какие поездки, хотя до этого все это было, – сказал экс-игрок сборной России.

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Спорт-Экспресс»
