5

Шишкин о «Спартаке»: «Команда не выглядит безнадежной – выиграют 3-4 матча подряд и будут претендентами на чемпионство. Я бы не торопился убирать Станковича, пусть до зимы спокойно работает»

Роман Шишкин призвал «Спартак» не увольнять Деяна Станковича.

После 5 туров «Спартак» набрал 5 очков и занимает 13‑е место в турнирной таблице Мир РПЛ.

«По результату «Спартак» начал чемпионат ни шатко ни валко. Но оптимизм команда внушает, не выглядит безнадежной. Станкович перешел на игру в три центральных защитника, такие схемы отрабатывают не один сезон, поэтому тяжело сразу так, чтобы все получалось.

В «Спартаке» есть хорошие исполнители, команда никому в лиге не уступает по составу, есть креативные иностранцы. Но все равно остается вопрос доверия Станковичу, будет ли оно долгим. Я бы не торопился убирать тренера, пусть он спокойно работает до зимы, а уже там нужно провести анализ. Тренер «Спартака» всегда работает под прессингом, это непросто.

Осенью команда выдала классный отрезок, все качали Станковича на руках, а сейчас требуют уволить. Ему нужно время. Мне по составу нравится «Спартак», команда еще подтянется наверх. Сейчас выиграют три‑четыре матча подряд, и будет «Спартак» претендентом на чемпионство», – сказал бывший защитник «Спартака».

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: «Матч ТВ»
