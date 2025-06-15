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«Риера в России будет работать только в «Спартаке». По крайней мере, он так говорит». Директор «Целе» Голубин о тренере

Альберт Риера готов работать в Мир РПЛ только в «Спартаке».

Об этом сообщил спортивный директор «Целе» Геннадий Голубин.

Ранее сообщалось, что испанский специалист, возглавляющий словенский клуб, может стать главным тренером ЦСКА. Впоследствии армейцы опровергли эту информацию.

«Риера в России будет работать только в «Спартаке», по крайней мере, он так говорит. Но думаю, что, скорее всего, он будет работать в Европе в больших клубах», – сказал Голубин.

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Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: «Чемпионат»
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