«Риера в России будет работать только в «Спартаке». По крайней мере, он так говорит». Директор «Целе» Голубин о тренере

Альберт Риера готов работать в Мир РПЛ только в «Спартаке».

Об этом сообщил спортивный директор «Целе » Геннадий Голубин.

Ранее сообщалось , что испанский специалист, возглавляющий словенский клуб, может стать главным тренером ЦСКА . Впоследствии армейцы опровергли эту информацию.

«Риера в России будет работать только в «Спартаке », по крайней мере, он так говорит. Но думаю, что, скорее всего, он будет работать в Европе в больших клубах», – сказал Голубин.