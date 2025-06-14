Хоссейннежад из «Махачкалы» в Иране и пока не может вылететь из страны: «Он цел и здоров. Как все может быть хорошо, когда такое происходит?»
В махачкалинском «Динамо» сообщили, что Мохаммад Хоссейннежад находится в Иране.
«Джавад находится в Иране, вылететь оттуда пока не может. Он находится на связи.
Как все может быть хорошо, когда такое происходит? Но сам он цел и здоров», – сказал генеральный директор махачкалинского «Динамо» Шамиль Газизов.
В ночь на 13 июня Израиль нанес массированный удар по военным и инфраструктурным объектам в Иране, включая ядерные.
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Опубликовано: Sports
Источник: «Чемпионат»
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