Хоссейннежад из «Махачкалы» в Иране и пока не может вылететь из страны: «Он цел и здоров. Как все может быть хорошо, когда такое происходит?»

В махачкалинском «Динамо» сообщили, что Мохаммад Хоссейннежад находится в Иране.

«Джавад находится в Иране, вылететь оттуда пока не может. Он находится на связи.

Как все может быть хорошо, когда такое происходит? Но сам он цел и здоров», – сказал генеральный директор махачкалинского «Динамо » Шамиль Газизов .

В ночь на 13 июня Израиль нанес массированный удар по военным и инфраструктурным объектам в Иране, включая ядерные.