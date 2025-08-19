«Вулвс» купили защитника «Вероны» Тшатшуа за 12,5 млн евро. Контракт – по схеме «5+1»
«Вулверхэмптон» объявил о переходе Джексона Тшатшуа.
24-летний защитник подписал пятилетний контракт с английским клубом с опцией продления на год.
По данным инсайдера Фабрицио Романо, «Вулвс» заплатят «Вероне» 12,5 млн евро.
Фото: x.com/Wolves
В прошлом сезоне Серии А Тшатшуа провел 36 матчей и забил 2 гола. Его подробная статистика – здесь.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: сайт «Вулверхэмптона»
