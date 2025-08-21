«Боруссия» согласовала контракт с Фабиу Силвой из «Вулвс» и может арендовать Ансельмино у «Челси»

«Боруссия» согласовала контракт с Фабиу Силвой и может взять Аарона Ансельмино.

По данным Флориана Плеттенберга, клуб из Дортмунда договорился об условиях контракта до лета 2030 года с нападающим «Вулверхэмптона ».

23-летний португалец готов пройти медосмотр, когда клубы достигнут окончательной договоренности. Сообщалось , что «Боруссия» предложила 20 млн евро за Фабиу , а «Вулвс» требуют 25 млн и бонусы.

Прошлый сезон Силва провел в аренде в «Лас-Пальмасе», в Ла Лиге португалец забил 10 голов в 24 матчах. Его подробная статистика – здесь .

Кроме того, «Боруссия » обсуждает с «Челси» аренду 20-летнего защитника Аарона Ансельмино . «Синие» предложили игрока дортмундцам вместе с хавбеком Карни Чуквуэмекой, утверждает Патрик Бергер.

Ансельмино пока провел лишь 1 матч за «Челси » – вышел на замену на победном для лондонцев клубном чемпионате мира. Его статистика – здесь .