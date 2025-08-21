«Боруссия» согласовала контракт с Фабиу Силвой из «Вулвс» и может арендовать Ансельмино у «Челси»
По данным Флориана Плеттенберга, клуб из Дортмунда договорился об условиях контракта до лета 2030 года с нападающим «Вулверхэмптона».
23-летний португалец готов пройти медосмотр, когда клубы достигнут окончательной договоренности. Сообщалось, что «Боруссия» предложила 20 млн евро за Фабиу, а «Вулвс» требуют 25 млн и бонусы.
Прошлый сезон Силва провел в аренде в «Лас-Пальмасе», в Ла Лиге португалец забил 10 голов в 24 матчах. Его подробная статистика – здесь.
Кроме того, «Боруссия» обсуждает с «Челси» аренду 20-летнего защитника Аарона Ансельмино. «Синие» предложили игрока дортмундцам вместе с хавбеком Карни Чуквуэмекой, утверждает Патрик Бергер.
Ансельмино пока провел лишь 1 матч за «Челси» – вышел на замену на победном для лондонцев клубном чемпионате мира. Его статистика – здесь.