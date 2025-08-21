Михаил Кержаков о тренировке «Зенита» на Дворцовой площади: «Я предупредил, чтобы Зимний дворец закрыли фанерой, чтобы Соболев не попал»
Михаил Кержаков пошутил на тему точности ударов Александра Соболева.
Сегодня «Зенит» провел открытую тренировку на Дворцовой площади в Санкт-Петербурге. В ней приняли участие все футболисты основного состава.
– Не было опасений, что кто‑то попадет мячом в Зимний дворец?
– Я предупредил, чтобы закрыли фанерой, чтобы Сашка Соболев не попал, – сказал вратарь «Зенита».
Увольнять ли Семака?19596 голосов
Да, прямо сейчас
Да, но позже
Нет, сезон должен доработать
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: «Матч ТВ»
