Михаил Кержаков о тренировке «Зенита» на Дворцовой площади: «Я предупредил, чтобы Зимний дворец закрыли фанерой, чтобы Соболев не попал»

Михаил Кержаков пошутил на тему точности ударов Александра Соболева.

Сегодня «Зенит» провел открытую тренировку на Дворцовой площади в Санкт-Петербурге. В ней приняли участие все футболисты основного состава.

– Не было опасений, что кто‑то попадет мячом в Зимний дворец?

– Я предупредил, чтобы закрыли фанерой, чтобы Сашка Соболев не попал, – сказал вратарь «Зенита ».