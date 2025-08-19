Быстров о Соболеве: «Верни сейчас Кержакова, он забьет больше. Игры нет! В «Зените» тяжело не забивать, его 2-3 гола – не показатель, что он вышел на уровень»

Владимир Быстров раскритиковал игру Александра Соболева.

«Дмитрий Шнякин говорит, что Соболев играет классно, когда «Зенит» идет на 10-м месте. Супер! Верни сейчас Кержакова , поставь сейчас вот туда, поставь туда сейчас Кержакова, дай ему вот это количество времени, и он забьет сейчас больше, чем Соболев!

Я еще раз говорю, в такой команде, как «Зенит», для нападающего это не проявление каких-то качеств. Да, он прибавил немножко физически, он начал бегать, немножко отрабатывать. Да, он старается. В этом я не спорю. Но игры нет!

У «Зенита» там 20 классных футболистов, нападающему создают моменты, там тяжело не забивать! А его эти два-три гола… Это не показатель того, что он вышел на уровень. Был бы другой футболист – была бы другая игра! Семаку пришлось бы наигрывать другой состав с другой тактикой. А они взяли Соболева», – сказал бывший полузащитник «Зенита » в ролике на YouTube-канале «О, Родной Футбол!»