«Форвард уровня Соболева должен забивать много в РПЛ. Он приблизится к цифре 20». Радимов о зенитовце

Владислав Радимов считает, что Александр Соболев может забить около 20 голов за сезон.

В субботу форвард «Зенита» сравнял счет в матче РПЛ со «Спартаком» (2:2). В 4 играх сезона на его счету 2 гола.

«Я Соболеву написал, поздравил. Осталось 18 мячей, и я думаю, что на самом деле он приблизится к цифре 20, потому что будет получать больше игрового времени, плюс есть кубковые матчи, и вообще форвард уровня Соболева в нашем чемпионате должен забивать много», — сказал бывший полузащитник «Зенита ».