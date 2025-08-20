  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • «Форвард уровня Соболева должен забивать много в РПЛ. Он приблизится к цифре 20». Радимов о зенитовце
21

«Форвард уровня Соболева должен забивать много в РПЛ. Он приблизится к цифре 20». Радимов о зенитовце

Владислав Радимов считает, что Александр Соболев может забить около 20 голов за сезон.

В субботу форвард «Зенита» сравнял счет в матче РПЛ со «Спартаком» (2:2). В 4 играх сезона на его счету 2 гола.

«Я Соболеву написал, поздравил. Осталось 18 мячей, и я думаю, что на самом деле он приблизится к цифре 20, потому что будет получать больше игрового времени, плюс есть кубковые матчи, и вообще форвард уровня Соболева в нашем чемпионате должен забивать много», — сказал бывший полузащитник «Зенита».

Увольнять ли Семака?130 голосов
Да, прямо сейчасАртем Дзюба
Да, но позжеРоберто Манчини
Нет, сезон должен доработатьСергей Семак
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «РБ Спорт»
logoАлександр Соболев
logoЗенит
logoВладислав Радимов
logoпремьер-лига Россия
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Быстров о том, что фанаты «Спартака» совали Соболеву деньги: «Это нормальная практика. Мне свиные головы кидали, в петле повешенным изображали»
24сегодня, 06:21
Быстров о Соболеве: «Верни сейчас Кержакова, он забьет больше. Игры нет! В «Зените» тяжело не забивать, его 2-3 гола – не показатель, что он вышел на уровень»
7вчера, 13:23
Мостовой о Глушенкове: «Не сыграл со «Спартаком», это ничего не значит. Сейчас забьет, как Соболев, и его вернут в основу – рабочая обстановка,там 15 человек претендуют»
618 августа, 21:10
Главные новости
Акинфееву не нравится современная спортивная журналистка: «Тыканье телефоном тебе в лоб, в глаза, в нос, провокационные вопросы... Я устал от этого»
21 минуту назад
«Челси» может отпустить Джексона в аренду за 10 млн фунтов с обязательством выкупа. Форвард интересен «Астон Вилле», «Милану» и «Ньюкаслу», «синие» оценивают его в 80 млн
520 минут назад
«Бавария» выиграет Бундеслигу с вероятностью 52,9%. Шансы «Байера» – 16,9%, «Боруссии» – 15,8% (Opta)
1628 минут назад
Рокки или Легенда №17? Расскажите про любимые фильмы о спорте
42 минуты назадОпрос
Радимов о «Динамо»: «Карпину надо менять психологию команды. Это не так просто – из игроков с титулами там только Сергеев. Ну еще Лещук – победитель конкурса по сидению на скамейке»
2145 минут назад
Быстров о Станковиче: «Не вижу смысла, чтобы он продолжал работу. Назначение Спаллетти было бы «бомбой», но «Спартак» берет ноунеймов, платит им неустойки»
28сегодня, 08:39
Коллимор о заявлении Исака: «Это делают все современные игроки, и я это ненавижу. Они не подают запрос на трансфер, потому что это означает отказ от части денег. Хотят усидеть на двух стульях»
70сегодня, 08:32
Пиняев о Европе: «Если скажут, что я второй-третий номер – никуда не поеду. Если есть предложение от суперклуба, точно есть и от других, где предлагают больше времени»
19сегодня, 08:27
44-летний Фабио побил рекорд Шилтона по количеству официальных матчей. Вратарь «Флуминенсе» провел 1391 игру в карьере
24сегодня, 08:14Фото
Лига чемпионов. Раунд плей-офф квалификации. «Фенербахче» Моуринью против «Бенфики», «Селтик» сыграет с «Кайратом»
90сегодня, 08:06
Ко всем новостям
Последние новости
Лукман будет тренироваться отдельно от «Аталанты» до закрытия трансферного окна
3 минуты назад
«Аталанта» покупает лучшего бомбардира «Лечче» Крстовича за 25 млн евро и бонусы
245 минут назад
«Рома» арендовала Бэйли у «Астон Виллы» за 3 млн евро с правом выкупа за 22 млн
56 минут назадФото
Зарема о письмах экс-игроков «Спартака» новичкам: «Вот Павлюченко не написал Ливаю – и не пошло у него. Пусть все напишут и отправят в бутылках в Москва-реку с адресатом «Тушино»
1459 минут назад
Суперкубок Саудовской Аравии. 1/2 финала. «Аль-Кадисия» сыграет с «Аль-Ахли», «Аль-Наср» Роналду в меньшинстве одолел «Аль-Иттихад» Бензема
63сегодня, 08:05
«Ман Сити» хочет 18 млн фунтов за Аканджи, «Галатасарай» предложил 15 млн
6сегодня, 07:57
Маслов и «Динамо» Махачкала подпишут контракт до конца сезона, зарплата – 10 000 долларов в месяц (Иван Карпов)
7сегодня, 07:41
Хохлов о критике Семака: «Рядом с успешными людьми всегда много злопыхателей. Пожелал Сереге, чтобы он не обращал внимания и ни секунды не сомневался в себе»
10сегодня, 06:52
Кубок лиг. 1/4 финала. «Интер Майами» Месси примет «Тигрес»
1сегодня, 06:36
Тарханов считает, что ЦСКА поборется за титул: «Играет в современный, быстрый футбол. Все сошлось: эмоции, работа тренера, талантливая молодежь»
18сегодня, 05:38