Журналист Кортегана о Винисиусе: «Реал» хочет от него прогресса. Клуб не планирует платить ему столько, сколько он хочет, но переговоры о контракте могут продолжиться»

Инсайдер Марио Кортегана ответил на вопрос о будущем Винисиуса Жуниора в «Реале».

Ранее сообщалось , что переговоры вингера и клуба о новом контракте находятся на паузе. Мадридцы предложили игроку зарплату 20 млн евро в год, но он хочет, чтобы к этой сумме добавились бонусы в размере 10 млн евро.

– Рассматривает ли кто-либо из членов совета директоров идею продажи Винисиуса Жуниора, учитывая его высокие требования к зарплате и низкую результативность?

– Когда представители Саудовской Аравии прошлым летом прозондировали информацию о подписании Винисиуса, совет директоров «Реала » даже не захотел вести переговоры. Но нынешняя ситуация совершенно иная.

Один человек, хорошо знакомый с этим вопросом, несколько месяцев назад сказал мне, что его не удивило бы, если бы руководство клуба было готово продать бразильца в случае нового обращения саудовцев. Поскольку они стараются делать предложения, одинаково привлекательные как для клубов, так и для игроков.

Тем не менее пока рано говорить об этом подробно. Клуб хочет, чтобы Винисиус улучшил свои показатели, и, хотя они не заинтересованы в том, чтобы платить сколько он просит, еще есть время для продолжения переговоров о продлении контракта.

Они пока не на том этапе, чтобы решать, лучше ли продать Винисиуса сейчас, позволить ему уйти по более низкой цене летом 2026 года или бесплатно, когда в 2027-м закончится его контракт, – сказал журналист The Athletic Кортегана.