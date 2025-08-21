  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Журналист Кортегана о Винисиусе: «Реал» хочет от него прогресса. Клуб не планирует платить ему столько, сколько он хочет, но переговоры о контракте могут продолжиться»
2

Журналист Кортегана о Винисиусе: «Реал» хочет от него прогресса. Клуб не планирует платить ему столько, сколько он хочет, но переговоры о контракте могут продолжиться»

Инсайдер Марио Кортегана ответил на вопрос о будущем Винисиуса Жуниора в «Реале».

Ранее сообщалось, что переговоры вингера и клуба о новом контракте находятся на паузе. Мадридцы предложили игроку зарплату 20 млн евро в год, но он хочет, чтобы к этой сумме добавились бонусы в размере 10 млн евро.

– Рассматривает ли кто-либо из членов совета директоров идею продажи Винисиуса Жуниора, учитывая его высокие требования к зарплате и низкую результативность?

– Когда представители Саудовской Аравии прошлым летом прозондировали информацию о подписании Винисиуса, совет директоров «Реала» даже не захотел вести переговоры. Но нынешняя ситуация совершенно иная.

Один человек, хорошо знакомый с этим вопросом, несколько месяцев назад сказал мне, что его не удивило бы, если бы руководство клуба было готово продать бразильца в случае нового обращения саудовцев. Поскольку они стараются делать предложения, одинаково привлекательные как для клубов, так и для игроков.

Тем не менее пока рано говорить об этом подробно. Клуб хочет, чтобы Винисиус улучшил свои показатели, и, хотя они не заинтересованы в том, чтобы платить сколько он просит, еще есть время для продолжения переговоров о продлении контракта.

Они пока не на том этапе, чтобы решать, лучше ли продать Винисиуса сейчас, позволить ему уйти по более низкой цене летом 2026 года или бесплатно, когда в 2027-м закончится его контракт, – сказал журналист The Athletic Кортегана.

Увольнять ли Семака?19586 голосов
Да, прямо сейчасАртем Дзюба
Да, но позжеРоберто Манчини
Нет, сезон должен доработатьСергей Семак
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: The Athletic
logoЛа Лига
logoРеал Мадрид
logoВинисиус Жуниор
деньги
logoвысшая лига Саудовская Аравия
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Переговоры «Реала» и Винисиуса о новом контракте зашли в тупик. Клуб предложил 20 млн евро в год, вингер хочет 20+10 млн
9319 августа, 06:55
Винисиус считает, что его место в «Реале», и намерен вернуться в лучшую форму к началу сезона (Marca)
313 августа, 11:18
Саудовские клубы не сделают предложение по Винисиусу этим летом. Игроки предпочитают спортивный интерес деньгам перед ЧМ-2026 (As)
93 августа, 09:49
«Реал» предлагал Винисиусу 20 млн евро в год и бонусы. Продление на таких условиях «бессмысленно», потому что зарплата близка к нынешней (Cadena SER)
902 августа, 18:37
Главные новости
Сперцян прекратил сотрудничество с Пиментой, занимавшейся подбором вариантов в Европе, еще зимой. «Бирмингем», как и «Саутгемптон», интересовался хавбеком «Краснодара»
5 минут назад
Штиллер интересен «МЮ». Клуб решает, стоит ли подписывать еще одного хавбека до закрытия трансферного окна
617 минут назад
Вендел снова интересен «Аль-Иттихаду». Клуб Бензема хочет усилить полузащиту после поражения от «Аль-Насра» в Суперкубке (Al Riyadh)
1231 минуту назад
«Васко да Гама» договорился с «Зенитом» об аренде Ренана с правом выкупа. Защитник прибудет в Бразилию до конца недели (ESPN Brasil)
12сегодня, 17:26
Назовете все 52 клуба, игравших в РПЛ? Только 8% справляются
сегодня, 17:00Тесты и игры
Мама Рабьо о стычке Адриена с Роу: «Не верю в «неслыханную жестокость», никто не попал в больницу, не было ни сломанных носов, ни разбитых губ. Удивляет, что никто не вмешался»
14сегодня, 16:56
Берарди и «Сассуоло» продлили контракт до 2029 года. У вингера за 400 матчей 148 голов и 110 ассистов – он лучший бомбардир в истории клуба
16сегодня, 16:52Фото
Президент Чили о беспорядках на матче «Индепендьенте» – «Универсидад»: «Недопустимое линчевание чилийцев. Насилию нет оправдания, мы защитим права наших граждан»
3сегодня, 16:43
Антон Миранчук будет играть под 21-м номером в «Динамо» (Metaratings)
27сегодня, 16:37
1,5 млн долларов – новый трансферный рекорд в женском футболе. «Орландо Прайд» купил вингера Жаклин Овалье у «Тигрес»
22сегодня, 16:22
Ко всем новостям
Последние новости
Лусиано о 9-м месте «Зенита» в РПЛ: «Не привыкли к этому. Наша задача – оставить неудачи в прошлом и показать, почему мы являемся большим клубом»
8 минут назад
Медведев о Ренане и «Васко да Гама»: «Достигнуты договоренности о платной аренде игрока с опционом на выкуп определенной доли прав»
24 минуты назад
Лига конференций. Раунд плей-офф квалификации. «Неман» принимает «Райо Вальекано», «Шахтер» играет с «Серветтом», «Кристал Пэлас» против «Фредрикстада»
427 минут назадLive
Набабкин о ЦСКА: «Челестини ставит интересный футбол, он приносит плоды. Это уже полностью его команда – никакого багажа Николича нет»
131 минуту назад
Защитник «Лилля» Туре порвал «кресты» в матче 1-го тура Лиги 1. Он может пропустить остаток сезона
37 минут назад
«Боруссия» согласовала контракт с Фабиу Силвой из «Вулвс» и может арендовать Ансельмино у «Челси»
49 минут назад
«Марсель» за 19,5 млн евро продает «Болонье» Роу, подравшегося с Рабьо
8сегодня, 17:26
Вратарь «Леон Сатурна» Русанов отразил 3 удара в серии пенальти с «Авангардом» в FONBET Кубке России: «Пенальти во многом лотерея, в моменте полагался и на интуицию»
2сегодня, 17:23
Капитан «Балтики» Мендель выбыл минимум на 6 недель. Хавбек получил перелом пятой плюсневой кости в игре с «Локо»
2сегодня, 17:12
«Парма» сделала предложение «Фиорентине» по Бельтрану. Форвард интересен ЦСКА
5сегодня, 17:04