«Интер» предложил 20+ млн евро за хавбека «Ланса» и Франции U21 Диуфа

«Интер» может подписать Анди Диуфа.

Миланский клуб предложил «Лансу » более 20 миллионов евро за трансфер 22-летнего полузащитника, сообщает Фабрицио Романо. Сделка по подписанию Куадио Коне из «Ромы» сорвалась.

«Нерадзурри» также обсуждают с представителями игрока молодежной сборной Франции условия личного контракта.

Отмечается, что ранее французы не продали Диуфа «Наполи» и клубам АПЛ за 20 млн евро.

В прошлом сезоне Лиги 1 француз провел 34 матча, отличившись 1 голом и 2 ассистами. Его статистика – здесь .