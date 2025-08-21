«Интер» предложил 20+ млн евро за хавбека «Ланса» и Франции U21 Диуфа
«Интер» может подписать Анди Диуфа.
Миланский клуб предложил «Лансу» более 20 миллионов евро за трансфер 22-летнего полузащитника, сообщает Фабрицио Романо. Сделка по подписанию Куадио Коне из «Ромы» сорвалась.
«Нерадзурри» также обсуждают с представителями игрока молодежной сборной Франции условия личного контракта.
Отмечается, что ранее французы не продали Диуфа «Наполи» и клубам АПЛ за 20 млн евро.
В прошлом сезоне Лиги 1 француз провел 34 матча, отличившись 1 голом и 2 ассистами. Его статистика – здесь.
Увольнять ли Семака?19584 голоса
Да, прямо сейчас
Да, но позже
Нет, сезон должен доработать
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: твиттер Фабрицио Романо
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости