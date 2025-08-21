«Ротор» принимает «Торпедо». Волгоградцы, приходите на домашний матч против черно-белых!
В шестом туре PARI Первой лиги «Ротор» встретится с «Торпедо».
Матч пройдет в понедельник, 25 августа, в 19:30 на стадионе «Волгоград-Арена».
Волгоградцы по итогам пяти туров находятся на седьмом месте в турнирной таблице, обладая восемью очками. Москвичи же расположились на 14-й строчке, имея четыре очка в активе. Поддержите «Ротор» в домашнем матче против «Торпедо»!
Билеты на матч можно приобрести по ссылке.
