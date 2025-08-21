Лига конференций. Раунд плей-офф квалификации. «Неман» примет «Райо Вальекано», «Шахтер» сыграет с «Серветтом», «Кристал Пэлас» против «Фредрикстада»

Сегодня пройдут матчи квалификационного раунда плей-офф Лиги конференций.

«Неман» примет «Райо Вальекано», «Шахтер» сыграет с «Серветтом», «Полесье» встретится с «Фиорентиной», «Кристал Пэлас» – с «Фредрикстадом».

Лига конференций

Квалификационный раунд плей-офф

Первые матчи

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

