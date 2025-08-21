Лига конференций. Раунд плей-офф квалификации. «Неман» примет «Райо Вальекано», «Шахтер» сыграет с «Серветтом», «Кристал Пэлас» против «Фредрикстада»
Сегодня пройдут матчи квалификационного раунда плей-офф Лиги конференций.
«Неман» примет «Райо Вальекано», «Шахтер» сыграет с «Серветтом», «Полесье» встретится с «Фиорентиной», «Кристал Пэлас» – с «Фредрикстадом».
Лига конференций
Квалификационный раунд плей-офф
Первые матчи
21 августа 16:00, Леркендаль
21 августа 17:00, Бравида Арена
21 августа 17:00, Национальный стадион
Не начался
21 августа 17:00, ЭТО Парк
Не начался
21 августа 17:00, Вертерзе-Штадион
Не начался
21 августа 17:45, Башакшехир Фатих Терим
Не начался
21 августа 18:00, Мейски
21 августа 18:00, Szent Gellért Fórum
Не начался
21 августа 18:00, epet ARENA
Не начался
21 августа 18:00, Васил Левски
21 августа 18:00, Futbal Tatran Arena
Не начался
21 августа 18:00, Копавогсволлюр
Не начался
21 августа 18:00, стадион Фадиля Вокрри
Не начался
21 августа 18:00, Стожице
21 августа 18:00, Ля Мено
21 августа 18:00, Констант Ванден Сток
21 августа 18:00, Арена Петрол
21 августа 18:15, Stade de la Tuilière
21 августа 18:15, Мейски
Не начался
21 августа 18:45, Толка Парк
21 августа 19:00, Истер Роуд
21 августа 19:00, Эштадиу де Сан Мигел
Не начался
21 августа 19:00, zondacrypto Arena
21 августа 19:00, Селхерст Парк
Не начался
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
