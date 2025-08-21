  • Спортс
  • Лига конференций. Раунд плей-офф квалификации. «Неман» примет «Райо Вальекано», «Шахтер» сыграет с «Серветтом», «Кристал Пэлас» против «Фредрикстада»
0

Лига конференций. Раунд плей-офф квалификации. «Неман» примет «Райо Вальекано», «Шахтер» сыграет с «Серветтом», «Кристал Пэлас» против «Фредрикстада»

Сегодня пройдут матчи квалификационного раунда плей-офф Лиги конференций.

«Неман» примет «Райо Вальекано», «Шахтер» сыграет с «Серветтом», «Полесье» встретится с «Фиорентиной», «Кристал Пэлас» – с «Фредрикстадом».

Лига конференций

Квалификационный раунд плей-офф

Первые матчи

Лига Конференций. Плей-офф
21 августа 16:00, Леркендаль
Русенборг
Не начался
Майнц
Лига Конференций. Плей-офф
21 августа 17:00, Бравида Арена
Хэкен
Не начался
ЧФР
Лига Конференций. Плей-офф
21 августа 17:00, ЭТО Парк
Дьор
Не начался
Рапид Вена
Лига Конференций. Плей-офф
21 августа 18:00, Мейски
Шахтер
Не начался
Серветт
Лига Конференций. Плей-офф
21 августа 18:00, epet ARENA
Спарта Прага
Не начался
Рига
Лига Конференций. Плей-офф
21 августа 18:00, Васил Левски
Левски
Не начался
АЗ Алкмар
Лига Конференций. Плей-офф
21 августа 18:00, Futbal Tatran Arena
Полесье
Не начался
Фиорентина
Лига Конференций. Плей-офф
21 августа 18:00, Стожице
Олимпия
Не начался
Ноа
Лига Конференций. Плей-офф
21 августа 18:00, Ля Мено
Страсбур
Не начался
Брондбю
Лига Конференций. Плей-офф
21 августа 18:00, Арена Петрол
Целе
Не начался
Баник
Лига Конференций. Плей-офф
21 августа 18:15, Stade de la Tuilière
Лозанна
Не начался
Бешикташ
Лига Конференций. Плей-офф
21 августа 18:15, Мейски
Ягеллония
Не начался
Динамо Сити
Лига Конференций. Плей-офф
21 августа 18:45, Толка Парк
Шелбурн
Не начался
Линфилд
Лига Конференций. Плей-офф
21 августа 19:00, Истер Роуд
Хиберниан
Не начался
Легия
Лига Конференций. Плей-офф
21 августа 19:00, zondacrypto Arena
Ракув
Не начался
Арда

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Календарь Лиги Конференций

Статистика Лиги Конференций

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: Спортс’‘
