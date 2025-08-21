  • Спортс
  • Моуринью про 0:0 в квалификации ЛЧ: «Бенфика» хотела ничьей и добилась ее. «Фенербахче» стремился к победе. Это был матч высокого уровня»
3

Моуринью про 0:0 в квалификации ЛЧ: «Бенфика» хотела ничьей и добилась ее. «Фенербахче» стремился к победе. Это был матч высокого уровня»

Жозе Моуринью заявил, что «Бенфика» добивалась ничьей в матче с «Фенербахче».

Встреча команд в квалификации Лиги чемпионов завершилась вничью – 0:0. На 71-й минуте полузащитник португальского клуба Флорентину получил вторую желтую карточку за фол, после чего команда Моуринью играла в большинстве.

«Это был тяжелый матч для обеих команд. Одна команда хотела ничьей и добилась ее. Другая стремилась к победе, но не получила ее.

После красной карточки нам нужно было добавить скорости и динамики в концовке матча, и мы это сделали.

Это был матч высокого уровня, хотя и не со зрительской точки зрения», – заявил главный тренер «Фенербахче».

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: Fanatik
