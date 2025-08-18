Мусаев о возможной замене Сперцяна: «Он никуда не ушел еще. Сейчас тяжело, ужесточается лимит – займемся этим, если будет какая-то конкретика»

Мурад Мусаев ответил на вопрос о возможном уходе Эдуарда Сперцяна.

Ранее сообщалось , что полузащитник «Краснодара» интересен «Саутгемптону» – английский клуб предложил 14 млн долларов и процент от перепродажи.

«Во-первых, он никуда не ушел еще. Его будущее в его руках. Мы, конечно, хотим, чтобы он остался и играл здесь еще долго.

Будем ли мы искать замену, я не знаю. Сейчас же меняется лимит. На следующий год ужесточается вроде бы. И Эдик как россиянин идет – не входит в лимит. Мы не думали над этим вопросом, если будет какая-то конкретика, займемся. Тяжело сейчас. Закрытие трансферного окна. Не могу пока ответить на этот вопрос», – сказал главный тренер «Краснодара ».