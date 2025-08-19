Моуринью о спорах про величайшего игрока: «Молодежь плохо знает Пеле, Эйсебио, Беккенбауэра и сравнивает их футбол с сегодняшним. 40 лет назад в дождь мяч весил 10 кг, сейчас он летает»
Жозе Моуринью высказался о споре вокруг звания величайшего игрока в истории.
«Я считаю, это несправедливо, и когда слышу подобное, мне неприятно. Молодое поколение плохо знает Пеле, Эйсебио или [Франца] Беккенбауэра и потом сравнивает их футбол с сегодняшним и в нынешних условиях...
Есть даже слегка комичные детали. 40 лет назад, когда шел дождь, мяч весил 10 килограммов, а сейчас он летает», – сказал главный тренер «Фенербахче» в интервью Sporty Net.
А что теперь делать со Станковичем?25946 голосов
Оставлять
Все равно увольнять
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Goal
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости