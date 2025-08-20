Дракслер о переходе в «Аль-Ахли» из «ПСЖ»: «Я думал, что еще слишком рано, и тут нас попытались ограбить в Париже. Это был толчок, я сказал жене: «Думаю, нам нужно ехать в Катар»

Юлиан Дракслер отметил, что ограбление в Париже повлияло на его переезд в Катар.

Полузащитник выступал за «ПСЖ» с 2017 по 2023 год. С 2023 года немец играет за «Аль-Ахли » Доха.

«Я люблю Париж, всегда любил, это не секрет! Но в итоге у нас возникли проблемы из-за попытки ограбления прямо перед подписанием контракта с катарским клубом.

Я размышлял, думая, что еще слишком рано, но тут произошел этот случай. Я посмотрел на жену и сказал: «Думаю, нам нужно ехать в Катар». Это был небольшой толчок, который меня убедил.

Не всегда было легко гулять по Парижу с маленьким сыном, приходилось прятаться за кепкой. Я не Неймар, но, если играешь за «ПСЖ», нормальной жизни не будет. В Катаре все наоборот: можно смотреть людям в глаза.

Эта жизнь для меня более привычна, и с человеческой точки зрения она приносит мне много пользы», – сказал Дракслер.

