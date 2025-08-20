  • Спортс
  • «В спорной ситуации с судьей-женщиной сразу все ополчаются. Стереотипы сплошь и рядом – мужское мировоззрение сложно поменять». Батыршина о скандале с комментатором Боярским
36

Яна Батыршина высказалась об отношении к женщинам в футболе.

Пятикратная чемпионка мира по художественной гимнастике отреагировала на скандал с участием комментатора Александра Боярского. Комментируя матч «Родины» с «Зенитом» (1:4) в 19-м туре ЮФЛ-3, который обслуживала бригада судей во главе с Ариной Станововой, тот заявил: «Давайте женщины будут своими делами заниматься на кухне, рожайте детей. Когда женщину ставят главным арбитром, смешные вещи начинаются». 

«У нас в футболе у судей часто бывают ошибки, их даже официально признают. Но почему-то, когда возникает какая-то спорная ситуация с судьей-женщиной, то сразу все ополчаются. Сразу столько шума и разговоров, и затевают это не женщины, а мужчины. Я против такого сексизма. У всех бывают ошибки.

Конечно, у нас осталось в обществе стереотипное мышление о женщинах. Это сплошь и рядом – ничего не меняется. И так не только в нашей стране, а во всем мире. Женщины получают меньшие зарплаты, порой работая на одинаковых должностях. Даже не знаю, поменяется ли это когда-то.

Так уже принято считать. Порой даже сами девушки признают, что женщина может быть президентом в исключительно редких случаях. Или женщина-начальник – такого не бывает. А мужчина может предположить, что это чья-то жена, имея в виду, что женщина своими силами не может добиться такого успеха. И почему-то вокруг женщин все это идет, и, мне кажется, такое не исправить.

Будем надеяться, что такое стереотипное представление уйдет. Понимаю, что женщин-начальников или судей расстраивает и огорчает подобное отношение. Порой они хотят доказать всему миру, что добились такого успеха честным трудом и талантом. Но все равно мужчинам тяжело признать успех женщин. Это сложно. Внутри мужчин должно что-то поменяться, и они должны понять, что женщина – это не только хозяйка очага и не только она хороша дома и в воспитании детей, а еще может хорошо руководить какой-то компанией или быть лидером страны.

Сложно поменять мужское мировоззрение. Сами мужчины должны поменяться и принять. А в нас, женщинах, проблем не вижу: так думают только мужчины. Когда-нибудь это поменяется, но когда – мы не знаем. Мы ждем этого с нетерпением», – сказала Батыршина.

«Девушки – это украшение футбола». Комментатор ЮФЛ Боярский извинился перед арбитром Станововой

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Sport24
