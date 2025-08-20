Салах – болельщику «Арсенала»: «Вы теперь фавориты АПЛ, ваши игроки уже пять лет вместе. Но не буду желать вам удачи»

Мохамед Салах считает «Арсенал» фаворитом АПЛ.

Во время церемонии вручения наград Ассоциации профессиональных футболистов Англии (PFA) ведущий Сесил Томас признался вингеру «Ливерпуля », что является болельщиком «Арсенала ». Салаха в шутку попросили «сбавить обороты», чтобы дать «канонирам» шанс выиграть чемпионат.

«Я думаю, у вас в этом сезоне отличная команда. У вас реально хорошие шансы [на победу в чемпионате].

Я думаю, что вы теперь фавориты, потому что у вас игроки, которые уже пять лет вместе. Но я не буду желать вам удачи, надеюсь, мы сделаем это снова», – сказал Салах.