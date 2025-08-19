«Арсенал» значительно повысит зарплату Троссарду. Срок действия контракта не будет продлен
Леандро Троссард подпишет новый контракт с «Арсеналом».
Лондонский клуб договорился с 30-летним вингером о подписании нового соглашения. Игроку значительно повысят зарплату, при этом срок действия контракта не будет продлен – договор по-прежнему будет рассчитан до 2027 года, сообщает The Athletic.
Троссард присоединился к «канонирам» в январе 2023 года. В составе команды он провел 124 матча во всех турнирах, отличившись 28 голами и 23 ассистами.
Подробную статистику бельгийца можно найти здесь.
А что теперь делать со Станковичем?26603 голоса
Оставлять
Все равно увольнять
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: The Athletic
