«Интер» отказался от подписания Лукмана. Пропускавший тренировки «Аталанты» хавбек может сыграть за клуб в 1-м туре Серии А
Адемола Лукман, скорее всего, останется в «Аталанте».
Атакующий полузащитник может сыграть за бергамасков в первом туре сезона Серии А против «Пизы».
«Интер», который в это межсезонье пытался договориться о переходе футболиста, сообщил «Аталанте» о выходе из борьбы за игрока.
Агентов футболиста также проинформируют об этом решении.
На фоне желания перейти в миланский клуб Адемола Лукман ранее пропускал тренировки «Аталанты», а клуб намеривался оштрафовать футболиста.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Football-italia.net
