«Интер» отказался от подписания Лукмана. Пропускавший тренировки «Аталанты» хавбек может сыграть за клуб в 1-м туре Серии А

Адемола Лукман, скорее всего, останется в «Аталанте».

Атакующий полузащитник может сыграть за бергамасков в первом туре сезона Серии А против «Пизы».

«Интер », который в это межсезонье пытался договориться о переходе футболиста, сообщил «Аталанте» о выходе из борьбы за игрока.

Агентов футболиста также проинформируют об этом решении.

На фоне желания перейти в миланский клуб Адемола Лукман ранее пропускал тренировки «Аталанты», а клуб намеривался оштрафовать футболиста.