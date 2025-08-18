«Интер» продал Залевского «Аталанте» за 17 млн евро
Никола Залевски перешел из «Интера» в «Аталанту».
Клуб из Бергамо объявил о трансфере 23-летнего полузащитника.
По информации Фабрицио Романо, сумма сделки составила 17 миллионов евро. В июне миланцы выкупили арендованного у «Ромы» полузащитника за 7 млн евро.
Со статистикой футболиста сборной Польши можно ознакомиться здесь.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: сайт «Аталанты»
