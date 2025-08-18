«Интер» продал Залевского «Аталанте» за 17 млн евро

Никола Залевски перешел из «Интера» в «Аталанту».

Клуб из Бергамо объявил о трансфере 23-летнего полузащитника.

По информации Фабрицио Романо, сумма сделки составила 17 миллионов евро. В июне миланцы выкупили арендованного у «Ромы» полузащитника за 7 млн евро.

Со статистикой футболиста сборной Польши можно ознакомиться здесь .