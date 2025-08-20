Зарема о письмах экс-игроков «Спартака» новичкам: «Вот Павлюченко не написал Ливаю – и не пошло у него. Пусть все напишут и отправят в бутылках в Москва-реку с адресатом «Тушино»
Зарема Салихова высказалась о письмах ветеранов «Спартака» новичкам клуба.
«Пошла новая тенденция – игроки стали писать письма, вернее за них PR-служба. Титов написал Жедсону, вот теперь Комбаров Самошникову.
Вот Павлюченко не написал Ливаю Гарсии – и не пошло у него в «Спартаке». Я могу Жданову такое написать письмо, если это поможет (смеется).
А вообще пусть сразу все уже бывшие и действующие игроки напишут письма и отправят в бутылках в Москва-реку с адресатом «Тушино», – сказала супруга экс-президента «Спартака» Леонида Федуна.
Жедсон о музее «Спартака»: «Классный, но я не фанат искусства и истории. Не хочу говорить вещи, которые не совсем правдивы»
Увольнять ли Семака?232 голоса
Да, прямо сейчас
Да, но позже
Нет, сезон должен доработать
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «Спорт-Экспресс»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости