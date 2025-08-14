Зарема о Карпине: «Лучшие годы прошли в «Спартаке» при Федуне, когда неопытному тренеру доверили лучший клуб с возможностью управлять трансферами, что его и погубило»

Зарема Салихова оценила результаты Валерия Карпина в «Динамо».

Бело-голубые под руководством специалиста выиграли два из шести матчей в нынешнем сезоне.

«Лучшие годы Карпина прошли в «Спартаке » при Федуне, когда молодому, неопытному тренеру доверили лучший клуб с возможностью управлять трансферами, что его и погубило.

Радует, что Валерий Карпин теперь попал в «Динамо ».

Оно и до него никогда ничего не выигрывало, зато какой медийный актив!» – сказала Зарема Салихова , жена бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна .