Зарема о Карпине: «Лучшие годы прошли в «Спартаке» при Федуне, когда неопытному тренеру доверили лучший клуб с возможностью управлять трансферами, что его и погубило»
Зарема Салихова оценила результаты Валерия Карпина в «Динамо».
Бело-голубые под руководством специалиста выиграли два из шести матчей в нынешнем сезоне.
«Лучшие годы Карпина прошли в «Спартаке» при Федуне, когда молодому, неопытному тренеру доверили лучший клуб с возможностью управлять трансферами, что его и погубило.
Радует, что Валерий Карпин теперь попал в «Динамо».
Оно и до него никогда ничего не выигрывало, зато какой медийный актив!» – сказала Зарема Салихова, жена бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Metaratings
