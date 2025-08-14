  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Зарема о Карпине: «Лучшие годы прошли в «Спартаке» при Федуне, когда неопытному тренеру доверили лучший клуб с возможностью управлять трансферами, что его и погубило»
52

Зарема о Карпине: «Лучшие годы прошли в «Спартаке» при Федуне, когда неопытному тренеру доверили лучший клуб с возможностью управлять трансферами, что его и погубило»

Зарема Салихова оценила результаты Валерия Карпина в «Динамо».

Бело-голубые под руководством специалиста выиграли два из шести матчей в нынешнем сезоне.

«Лучшие годы Карпина прошли в «Спартаке» при Федуне, когда молодому, неопытному тренеру доверили лучший клуб с возможностью управлять трансферами, что его и погубило.

Радует, что Валерий Карпин теперь попал в «Динамо».

Оно и до него никогда ничего не выигрывало, зато какой медийный актив!» – сказала Зарема Салихова, жена бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна.

Кто станет лучшим игроком сезона в АПЛ?4436 голосов
Мохамед СалахМохамед Салах
Коул ПалмерКоул Палмер
Эрлинг ХоландЭрлинг Холанд
Букайо СакаБукайо Сака
Бруну ФернандешБруну Фернандеш
Кто-то другойДжек Грилиш
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Metaratings
logoЗарема Салихова
logoДинамо Москва
logoЛеонид Федун
logoСпартак
logoВалерий Карпин
logoпремьер-лига Россия
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Главные новости
Зинченко назвал прошлый сезон худшим в карьере: «Сидеть на скамейке в АПЛ за щедрую зарплату – привилегия. Но представьте парня, который в 28 лет не нужен – неприятное чувство»
914 минут назад
Первый трейлер Football Manager 26. В игре появится женский футбол
519 минут назадВидео
«Станкович – показушник. Много играет на публику, разводит руками, слезы постоянные. Такой тренер не должен быть в «Спартаке». Быстров о Деяне
3539 минут назад
Энрике о матче с «Тоттенхэмом»: «Очень доволен игрой Шевалье и наличием Сафонова. Люка проявил характер и мастерство, присущее футболисту «ПСЖ»
1849 минут назад
Акинфеев об РПЛ: «Не нравится, когда заявляют: «Футбол у нас дно». Если дно – не смотрите. Почему мы свое не любим? Буду ценить и уважать свое, а не забугорное»
140сегодня, 06:31
АПЛ возвращается с топ-матчем «МЮ» и «Арсенала»! Угадайте счет и поборитесь за 30 000₽ в нашем телеграм-боте
сегодня, 06:30Тесты и игры
Фонбет Кубок России. Путь РПЛ. «Пари НН» против «Ростова»
1688сегодня, 06:15
«ПСЖ» вырвал Суперкубок Европы у «Тоттенхэма», «Краснодар» разгромил «Динамо», вьетнамские волейболистки провалили гендерный тест, Галлан возглавил «Шанхай» и другие новости
6сегодня, 06:10
Геннадий Орлов: «У «Спартака» разве нет могущественного спонсора? В советский период поддерживали партийные бонзы, партийная верхушка. Я тоже одно время болел за красно-белых»
62сегодня, 05:45
Семшов о «Зените»: «В Манчини и Спаллетти нет надобности – нет еврокубков. Есть российский тренерский цех, ближайшее зарубежье. Когда приезжают из европейских дублей – смешно»
24сегодня, 05:15
Ко всем новостям
Последние новости
Колобков о потолке зарплат в РПЛ: «Это для повышения соревновательности и конкурентности. От уровня футбола зависит спортивная политика, настроение людей»
224 минуты назад
Мерсон о Салахе в матче за Суперкубок Англии: «Не думаю, что когда-либо видел футболиста, играющего так плохо»
8сегодня, 05:55
Лапочкин о словах Талалаева про Батракова: «Частично соглашусь. Пошло от безнаказанности – в одного влетел и понял, что так можно. Надо было раньше дать карточку»
8сегодня, 05:30
Шевалье о победе над «Тоттенхэмом»: «Непростой матч – я заменил топового вратаря в «ПСЖ». Рад, что смог внести вклад в выигрыш титула – надеюсь, одного из многих»
10сегодня, 04:55
Лига Европы. 3-й квалификационный раунд. ПАОК Оздоева и Чалова в гостях у «Вольфсберга», «Ноа» примет «Линкольн», «Шахтер» против «Панатинаикоса»
2сегодня, 04:30
Лига конференций. 3-й квалификационный раунд. «Астана» примет «Лозанну», «Арарат-Армения» – «Спарту», АЕК – «Арис» Кокорина
3сегодня, 04:20
Глава УЕФА Чеферин: «Серия А – моя любимая лига среди пяти ведущих чемпионатов, но нужно еще многое улучшить. Итальянский футбол прибавляет»
сегодня, 03:55
Рамуш заявил, что останется в «ПСЖ». Форвард сыграл 22 матча в прошлом сезоне Лиги 1, проводя на поле в среднем 48 минут
2сегодня, 03:31
Викарио о Суперкубке Европы: «Перед матчем все думали, что это будет легкая игра для «ПСЖ». «Тоттенхэм» может взять много позитива, но обидное поражение»
1сегодня, 03:10
«У «Спартака» нет класса, который есть у «Зенита», хотя у них отсутствует мотивация. Красно-белые должны показать, что все, что про них говорят, – домыслы». Канищев о командах
11сегодня, 02:51