«Галатасарай» начал переговоры с «Ман Сити» по Аканджи. Защитник еще не принял решение о будущем
Мануэль Аканджи может продолжить карьеру в Турции.
«Галатасарай» начал переговоры о трансфере защитника «Манчестер Сити», сообщает журналист Ягыз Сабунджуоглу.
Представитель игрока на этой неделе посетит Стамбул для встречи с руководством «Галатасарая». Фабрицио Романо подтверждает эту информацию и пишет, что футболист еще не принял окончательное решение относительно своего будущего.
В прошлом сезоне АПЛ Аканджи провел 26 матчей. Подробную статистику 30-летнего швейцарца можно найти здесь.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: твиттер Ягыза Сабунджуоглу
