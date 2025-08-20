Сергей Пиняев: «Я нравился «МЮ», но коронавирус все усложнил – не мог поехать туда на стажировку»

Сергей Пиняев рассказал, почему перестал ездить на стажировки в «Манчестер Юнайтед».

«Меня никто не «бронировал». Я им нравился, но случилась эпидемия коронавируса, она усложнила весь процесс. Я подписал контракт с «Чертаново», выступал за профессиональную команду, поэтому уже не мог поехать туда на стажировку.

Не хочу зарекаться, но я бы, наверное, не пошел в ту команду [в Европе], если бы понимал, что буду сидеть там на скамейке и не будет возможности конкурировать», – сказал вингер «Локомотива ».