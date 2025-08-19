Пиняев об отказе от перехода в ЦСКА: «Я принимал решение. Чувствовал, что мне комфортно в «Локомотиве». А предложения от европейских клубов не приходили»

Сергей Пиняев объяснил решение не переходить в ЦСКА летом 2025-го.

Сообщалось , что армейцы воспользовались пунктом об отступных, прописанным в контракте вингера с «Локомотивом», но сам футболист отказался от трансфера.

– Всех фанатов волновала история, когда ЦСКА активировал опцию твоего выкупа. Решение зависело только от тебя. Что ты в этот момент думал, были ли мысли, что ты будешь не в «Локомотиве»?

– Ну вы же видите. Все хорошо, что хорошо заканчивается. Поэтому зачем об этом говорить, если я сейчас в статусе футболиста «Локомотива» даю это интервью. Поэтому вопросы излишни на эту тему.

– Верно ли, что именно ты принимал решение по ЦСКА?

– Я принимал решение. Чувствовал, что мне комфортно в «Локомотиве». Чувствую, что могу быть полезен, приносить пользу, помогать бороться за цели команды.

– Есть мнение, что из ЦСКА сложнее уехать в Европу, нежели из «Локомотива».

– Разницы помимо будущей цены нет. Не вижу смысла об этом говорить. В «Локомотив» не приходили предложения от европейских клубов. Я остался не из‑за мысли о том, откуда лучше уехать в Европу. Хочу приносить пользу «Локомотиву». На данный момент я это чувствую, – сказал 20-летний футболист.